LeBron James, Steve Nash ile birlikte hazırladığı Mind the Game programında Russell Westbrook ile Los Angeles Lakers'ta geçirdiği dönemi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Westbrook'un yeterince konuşulmayan özelliklerinden birinin devamlılığı olduğunu belirten James, tecrübeli oyuncunun maç ya da antrenman kaçırmak istemediğini söyledi:
"Russ hakkında pek konuşulmayan şeylerden biri, hiçbir zaman dinlenmek istememesiydi. Her maçta oynamak istiyordu."
"Hiçbir maçı, hiçbir antrenmanı kaçırmak istemiyordu. Harika bir insan. Onunla aynı soyunma odasını paylaşmış olup da 'İyi bir takım arkadaşı değildi' diyecek birini bulamazsınız. Ben de dahil herkes ondan övgüyle bahseder."
James ve Westbrook, 2021-22 sezonunda ve 2022-23 sezonunun ilk bölümünde Lakers'ta birlikte forma giymişti. Los Angeles ekibi, Ağustos 2021'de Washington Wizards'tan kadrosuna kattığı Westbrook'u Şubat 2023'te Utah Jazz'e takas etmişti.
Bu yıl emekli olan Westbrook'un kariyerini de kutlayan James, sıradaki adımın Hall of Fame olduğunu söyledi:
"Onu tebrik ediyorum. Sırada Hall of Fame ceketi var."
Oklahoma City Thunder da Westbrook'un 0 numaralı formasını emekliye ayıracağını açıklamıştı. Yıldız oyun kurucu, Thunder'da geçirdiği 11 sezonda çıktığı 821 maçta 23.0 sayı, 7.0 ribaund ve 8.4 asist ortalamaları yakalamıştı.
James'in övgüleri, ikilinin Lakers dönemine ilişkin geçmiş haberlerden farklı bir tablo ortaya koydu. The Ringer'dan Yaron Weitzman, 2025'te yayımlanan haberinde Westbrook'un James'in bazı tutumlarını samimi bulmadığını ve 2022 yazında aralarında gerilim yaşandığını öne sürmüştü.
"Russ hakkında pek konuşulmayan şeylerden biri, hiçbir zaman dinlenmek istememesiydi. Her maçta oynamak istiyordu."
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"Hiçbir maçı, hiçbir antrenmanı kaçırmak istemiyordu. Harika bir insan. Onunla aynı soyunma odasını paylaşmış olup da 'İyi bir takım arkadaşı değildi' diyecek birini bulamazsınız. Ben de dahil herkes ondan övgüyle bahseder."
James ve Westbrook, 2021-22 sezonunda ve 2022-23 sezonunun ilk bölümünde Lakers'ta birlikte forma giymişti. Los Angeles ekibi, Ağustos 2021'de Washington Wizards'tan kadrosuna kattığı Westbrook'u Şubat 2023'te Utah Jazz'e takas etmişti.
Bu yıl emekli olan Westbrook'un kariyerini de kutlayan James, sıradaki adımın Hall of Fame olduğunu söyledi:
"Onu tebrik ediyorum. Sırada Hall of Fame ceketi var."
Oklahoma City Thunder da Westbrook'un 0 numaralı formasını emekliye ayıracağını açıklamıştı. Yıldız oyun kurucu, Thunder'da geçirdiği 11 sezonda çıktığı 821 maçta 23.0 sayı, 7.0 ribaund ve 8.4 asist ortalamaları yakalamıştı.
James'in övgüleri, ikilinin Lakers dönemine ilişkin geçmiş haberlerden farklı bir tablo ortaya koydu. The Ringer'dan Yaron Weitzman, 2025'te yayımlanan haberinde Westbrook'un James'in bazı tutumlarını samimi bulmadığını ve 2022 yazında aralarında gerilim yaşandığını öne sürmüştü.