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Dirk Kuyt: "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum"

Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü Dirk Kuyt, sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 14:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dirk Kuyt: 'Fenerbahçe'de kalmak istiyorum'
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından geçici teknik direktör olan Dirk Kuyt, geleceğine dair konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollandalı antrenör, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından da takımda kalmak istediğini söyledi.

Liverpool ile oynanacak maç öncesi salı akşamı Hollanda basınına konuşan Kuyt, "Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım ancak kararları başkaları veriyor. Fenerbahçe harika bir kulüp, burada çok mutluyum." dedi.

46 yaşındaki antrenör, "Kesin olarak bildiği bir şey var, burada kalmak istiyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe, Kuyt yönetiminde ligde Göztepe maçına çıkmış ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Hollandalı antrenör, Liverpool maçında da kulübede yer alacak.  



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