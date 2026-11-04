Bugün
20:45
Fenerbahçe
Liverpool
Bugün
20:45
AEK Athens
Real Madrid
Bugün
23:00
Viking
Sabah FK
Bugün
23:00
B. Dortmund
Real Betis
Bugün
23:00
FC Porto
SSC Napoli
Bugün
23:00
PSV Eindhoven
Club Brugge
Bugün
23:00
RB Leipzig
M.City
Bugün
23:00
Slavia Prag
Arsenal
Bugün
23:00
Lens
Como
Bugün
18:30
Rennes
Olympiakos

Arenas: "NBA, Flagg'i Wembanyama'dan önce öne çıkarır"

NBA'in eski yıldızlarından Gilbert Arenas, Danny Green ve DeMarcus Cousins ile yaptığı sohbette Cooper Flagg ile Victor Wembanyama'nın pazarlama potansiyelini değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 13:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Arenas: 'NBA, Flagg'i Wembanyama'dan önce öne çıkarır'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Gilbert Arenas, Amerikalı olması nedeniyle Cooper Flagg'in NBA'in pazarlama çalışmalarında Victor Wembanyama'dan daha fazla destek görebileceğini savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arenas, tartışmayı oyuncuların sahadaki performanslarından ziyade sponsorlarla kurabilecekleri ilişki üzerinden ele aldığını vurguladı:

"Ben pazarlamadan bahsediyorum. Cooper Flagg'i şirketlere pazarlayabilirim. Yurt dışından gelen oyuncular için bunu yapmak daha zor."

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


Danny Green, Anthony Edwards ve Cade Cunningham gibi genç yıldızların da bu değerlendirmede yer alması gerektiğini söylerken Arenas, asıl meselenin ligin hangi oyuncuyu öne çıkaracağı olduğunu belirtti:

"Ben ligin kime yaslanacağından bahsediyorum. O sunumları yaparken, milyarlarca dolara ve sponsorlara ihtiyaç duyduğumda kimi kullanacağımdan."

Flagg'in ABD'deki sponsorluk görüşmelerinde daha kolay yer alabileceğini savunan Arenas, Shai Gilgeous-Alexander'ın da Kanada'dan gelmesi nedeniyle benzer bir avantaja sahip olduğunu söyledi. Wembanyama ve Luka Doncic gibi uluslararası yıldızların ise aynı durumda olmadığını öne sürdü.

DeMarcus Cousins, Flagg'in ligin yüzlerinden biri olma konusunda Wembanyama'nın çok gerisinde bulunmadığını ifade etti:

"Wemby ligin yüzlerinden biriyse Cooper da öyle. Cooper Flagg, Wemby'den çok uzakta değil."

Arenas ise NBA'in Amerikalı genç oyuncuya öncelik vereceğini düşündüğünü dile getirdi:

"Bence Amerikalı olduğu için Cooper'ı Wemby'den önce öne çıkaracaklar."

Arenas, görüşünü daha da ileri taşıyarak şu ifadeyi kullandı:

"Ligin Avrupalı oyuncuları bu kadar öne çıkarmasının nedeni, pazarlayabilecekleri beyaz bir Amerikalı oyuncularının olmaması."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.