Gilbert Arenas, Amerikalı olması nedeniyle Cooper Flagg'in NBA'in pazarlama çalışmalarında Victor Wembanyama'dan daha fazla destek görebileceğini savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arenas, tartışmayı oyuncuların sahadaki performanslarından ziyade sponsorlarla kurabilecekleri ilişki üzerinden ele aldığını vurguladı:
"Ben pazarlamadan bahsediyorum. Cooper Flagg'i şirketlere pazarlayabilirim. Yurt dışından gelen oyuncular için bunu yapmak daha zor."
Danny Green, Anthony Edwards ve Cade Cunningham gibi genç yıldızların da bu değerlendirmede yer alması gerektiğini söylerken Arenas, asıl meselenin ligin hangi oyuncuyu öne çıkaracağı olduğunu belirtti:
"Ben ligin kime yaslanacağından bahsediyorum. O sunumları yaparken, milyarlarca dolara ve sponsorlara ihtiyaç duyduğumda kimi kullanacağımdan."
Flagg'in ABD'deki sponsorluk görüşmelerinde daha kolay yer alabileceğini savunan Arenas, Shai Gilgeous-Alexander'ın da Kanada'dan gelmesi nedeniyle benzer bir avantaja sahip olduğunu söyledi. Wembanyama ve Luka Doncic gibi uluslararası yıldızların ise aynı durumda olmadığını öne sürdü.
DeMarcus Cousins, Flagg'in ligin yüzlerinden biri olma konusunda Wembanyama'nın çok gerisinde bulunmadığını ifade etti:
"Wemby ligin yüzlerinden biriyse Cooper da öyle. Cooper Flagg, Wemby'den çok uzakta değil."
Arenas ise NBA'in Amerikalı genç oyuncuya öncelik vereceğini düşündüğünü dile getirdi:
"Bence Amerikalı olduğu için Cooper'ı Wemby'den önce öne çıkaracaklar."
Arenas, görüşünü daha da ileri taşıyarak şu ifadeyi kullandı:
"Ligin Avrupalı oyuncuları bu kadar öne çıkarmasının nedeni, pazarlayabilecekleri beyaz bir Amerikalı oyuncularının olmaması."
"Ben pazarlamadan bahsediyorum. Cooper Flagg'i şirketlere pazarlayabilirim. Yurt dışından gelen oyuncular için bunu yapmak daha zor."
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Danny Green, Anthony Edwards ve Cade Cunningham gibi genç yıldızların da bu değerlendirmede yer alması gerektiğini söylerken Arenas, asıl meselenin ligin hangi oyuncuyu öne çıkaracağı olduğunu belirtti:
"Ben ligin kime yaslanacağından bahsediyorum. O sunumları yaparken, milyarlarca dolara ve sponsorlara ihtiyaç duyduğumda kimi kullanacağımdan."
Flagg'in ABD'deki sponsorluk görüşmelerinde daha kolay yer alabileceğini savunan Arenas, Shai Gilgeous-Alexander'ın da Kanada'dan gelmesi nedeniyle benzer bir avantaja sahip olduğunu söyledi. Wembanyama ve Luka Doncic gibi uluslararası yıldızların ise aynı durumda olmadığını öne sürdü.
DeMarcus Cousins, Flagg'in ligin yüzlerinden biri olma konusunda Wembanyama'nın çok gerisinde bulunmadığını ifade etti:
"Wemby ligin yüzlerinden biriyse Cooper da öyle. Cooper Flagg, Wemby'den çok uzakta değil."
Arenas ise NBA'in Amerikalı genç oyuncuya öncelik vereceğini düşündüğünü dile getirdi:
"Bence Amerikalı olduğu için Cooper'ı Wemby'den önce öne çıkaracaklar."
Arenas, görüşünü daha da ileri taşıyarak şu ifadeyi kullandı:
"Ligin Avrupalı oyuncuları bu kadar öne çıkarmasının nedeni, pazarlayabilecekleri beyaz bir Amerikalı oyuncularının olmaması."