Fenerbahçe'den 18 yıl sonra tarihi galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, organizasyondaki 18 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisi karşısında elde ettiği sonuçla 2008 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.
18 YILLIK HASRET SONA ERDİ!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea karşısında elde etmişti.
Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibini 2-1 mağlup ederek organizasyonda galibiyet sevinci yaşamıştı.
Fenerbahçe, 4 Kasım 2026'da Liverpool'u 3-2 yenerek 18 yılı aşkın süren galibiyet hasretini bitirdi.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON İKİ GALİBİYETİ
2 Nisan 2008: Fenerbahçe 2-1 Chelsea
4 Kasım 2026: Fenerbahçe 3-2 Liverpool
18 YILLIK HASRET SONA ERDİ!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea karşısında elde etmişti.
Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibini 2-1 mağlup ederek organizasyonda galibiyet sevinci yaşamıştı.
Fenerbahçe, 4 Kasım 2026'da Liverpool'u 3-2 yenerek 18 yılı aşkın süren galibiyet hasretini bitirdi.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON İKİ GALİBİYETİ
2 Nisan 2008: Fenerbahçe 2-1 Chelsea
4 Kasım 2026: Fenerbahçe 3-2 Liverpool
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