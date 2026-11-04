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Fenerbahçe'den 18 yıl sonra tarihi galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl sonra organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 23:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den 18 yıl sonra tarihi galibiyet!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, organizasyondaki 18 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisi karşısında elde ettiği sonuçla 2008 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

18 YILLIK HASRET SONA ERDİ!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea karşısında elde etmişti.

Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibini 2-1 mağlup ederek organizasyonda galibiyet sevinci yaşamıştı.

Fenerbahçe, 4 Kasım 2026'da Liverpool'u 3-2 yenerek 18 yılı aşkın süren galibiyet hasretini bitirdi.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON İKİ GALİBİYETİ

2 Nisan 2008: Fenerbahçe 2-1 Chelsea

4 Kasım 2026: Fenerbahçe 3-2 Liverpool



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