Archie Brown: 'Bu benzeri görülmemiş bir olaydı!

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları karşılaşma öncesinde BBC Sport'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Futbol kariyerindeki alışılmışın dışındaki yolculuğunu anlatan 24 yaşındaki futbolcu, Kadıköy atmosferinden Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı karta kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.
Birmingham'da dünyaya gelen Archie Brown, futbol kariyerine West Bromwich Albion altyapısında başladı. Ardından Derby County'ye transfer olan İngiliz futbolcu, burada kulübün genç takımıyla en üst seviyedeki tek şampiyonluğunu yaşadı.
Arsenal U18 takımına karşı oynanan ve 5-2 kazanılan finalde hat-trick yapan Brown, 2021 yılında A takımda yeterince forma şansı bulamadığı için 19 yaşında İsviçre ekibi Lausanne Sport'a transfer oldu.
Kariyerindeki bu tercihi değerlendiren Brown, "Buraya gelmek için oldukça alışılmışın dışında bir yol izledim. Bunun her zaman planım olduğunu söyleyemem. Çok yetenekli oyuncuların A takımın dışında kaldığını, U21 takımlarında oynadığını ve 22-23 yaşlarına geldiklerinde gerçek anlamda A takım deneyimi yaşayamadıklarını gördüm. Daha sonra kariyerlerini yeniden inşa etmek için alt liglere gitmek zorunda kalıyorlar. Ben bunun kurbanı olmak istemedim." ifadelerini kullandı.
İngiliz futbolcu, farklı bir ülkeye gitme kararının kişisel gelişimine de katkı sağladığını belirterek, "İkinci olarak, bulunduğum ortamdan çıkmanın, yeni bir dil öğrenmenin ve farklı bir kültürü deneyimlemenin önemli olduğunu düşündüm. Bunların bir insan olarak büyümeme ve olgunlaşmama yardımcı olacağına inanıyordum." dedi.
2023 yılında Belçika temsilcisi Gent'e transfer olan Brown, 2025 yılında yaklaşık 7 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
"KADIKÖY'DE SIKICI BİR GECE OLMAZ"
Fenerbahçe'nin ligdeki mevcut durumuna rağmen Liverpool karşısında büyük bir mücadele ortaya koyacağına inandığını belirten Brown, Kadıköy atmosferine özel bir parantez açtı.
İngiliz futbolunda Kadıköy atmosferine benzer bir ortam bulunmadığını söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "İngiliz futbolunda bununla kıyaslanabilecek statlar yok. Bazen ses o kadar yüksek oluyor ki takım arkadaşlarınızla iletişim kurmakta zorlanabiliyorsunuz. Özellikle rakip topa sahip olduğunda bu daha fazla hissediliyor." diye konuştu.
Brown, İngiltere'deki futbolseverlere de çağrıda bulunarak, "İngiltere'deki insanlara söyleyebileceğim tek şey, fırsatınız varsa gelip bir maç izleyin. Çünkü gerçekten çok özel. Kadıköy'de sıkıcı bir gece yaşanmaz." ifadelerini kullandı.
"BU BENİM KARAKTERİM DEĞİL"
Archie Brown, Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart görmesi ve üç maç ceza alması hakkında da konuştu.
Yaşananları değerlendiren İngiliz futbolcu, "Bu eşine az rastlanır bir olaydı. Sahada her zaman tutkumu göstermeye çalışıyorum. Bu derbiler çok ateşli geçiyor ve her şey yaşanabiliyor. Ne yazık ki bu kez böyle bir durum ortaya çıktı. Ancak bu benim karakterim değil." dedi.
Brown, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fenerbahçe-Galatasaray maçını izleyen herkes ne kadar yoğun geçtiğini bilir. Türk futbolunda bu olağan dışı bir durum değil ancak benim için kesinlikle ders çıkarmam gereken bir olay. En önemlisi, ceza aldığım için hayal kırıklığı yaşıyorum. Takım arkadaşlarımın yanında olabilmek benim için çok önemli. İlk kırmızı kartımdı ve umarım son olur."
"TARAFTARLARIN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME OLUŞTURMAK İSTİYORUM"
Sol bek pozisyonunun yanı sıra stoper ve orta sahada da görev yapabilen Archie Brown, teknik ekibin kendisine tanıdığı özgürlükten memnun olduğunu dile getirdi.
Galatasaray derbisinde stoper olarak oynadığını hatırlatan Brown, Şampiyonlar Ligi maçlarında ise daha ileri bölgelerde ve farklı pozisyonlarda görev alabildiğini belirtti.
İngiliz futbolcu, "Oynama şeklimizin güzel tarafı bana çok fazla özgürlük vermesi. Teknik ekibin bana duyduğu güven sayesinde oyunun ihtiyaç duyduğu şeyi yapabiliyorum. Özgür oynamayı ve taraftarların yüzünde gülümseme oluşturmayı seviyorum." dedi.
"BU TÜR GECELERDE OYNAMAK İÇİN FUTBOL OYNUYORSUNUZ"
Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kaldığı karşılaşmada takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki uzun süre sonra gelen golünü kaydeden Brown, Liverpool karşılaşmasını da heyecanla beklediğini söyledi.
İngiliz futbolcu, Alexander Isak ve Florian Wirtz gibi yıldızlara karşı mücadele edecek olmanın kendisini motive ettiğini belirterek, "Buna bayılıyorum. Bu tür gecelerde, bu seviyedeki oyunculara karşı mücadele etmek için futbol oynuyorsunuz. Bu meydan okumayı heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Birmingham'da dünyaya gelen Archie Brown, futbol kariyerine West Bromwich Albion altyapısında başladı. Ardından Derby County'ye transfer olan İngiliz futbolcu, burada kulübün genç takımıyla en üst seviyedeki tek şampiyonluğunu yaşadı.
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Arsenal U18 takımına karşı oynanan ve 5-2 kazanılan finalde hat-trick yapan Brown, 2021 yılında A takımda yeterince forma şansı bulamadığı için 19 yaşında İsviçre ekibi Lausanne Sport'a transfer oldu.
Kariyerindeki bu tercihi değerlendiren Brown, "Buraya gelmek için oldukça alışılmışın dışında bir yol izledim. Bunun her zaman planım olduğunu söyleyemem. Çok yetenekli oyuncuların A takımın dışında kaldığını, U21 takımlarında oynadığını ve 22-23 yaşlarına geldiklerinde gerçek anlamda A takım deneyimi yaşayamadıklarını gördüm. Daha sonra kariyerlerini yeniden inşa etmek için alt liglere gitmek zorunda kalıyorlar. Ben bunun kurbanı olmak istemedim." ifadelerini kullandı.
İngiliz futbolcu, farklı bir ülkeye gitme kararının kişisel gelişimine de katkı sağladığını belirterek, "İkinci olarak, bulunduğum ortamdan çıkmanın, yeni bir dil öğrenmenin ve farklı bir kültürü deneyimlemenin önemli olduğunu düşündüm. Bunların bir insan olarak büyümeme ve olgunlaşmama yardımcı olacağına inanıyordum." dedi.
2023 yılında Belçika temsilcisi Gent'e transfer olan Brown, 2025 yılında yaklaşık 7 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
"KADIKÖY'DE SIKICI BİR GECE OLMAZ"
Fenerbahçe'nin ligdeki mevcut durumuna rağmen Liverpool karşısında büyük bir mücadele ortaya koyacağına inandığını belirten Brown, Kadıköy atmosferine özel bir parantez açtı.
İngiliz futbolunda Kadıköy atmosferine benzer bir ortam bulunmadığını söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "İngiliz futbolunda bununla kıyaslanabilecek statlar yok. Bazen ses o kadar yüksek oluyor ki takım arkadaşlarınızla iletişim kurmakta zorlanabiliyorsunuz. Özellikle rakip topa sahip olduğunda bu daha fazla hissediliyor." diye konuştu.
Brown, İngiltere'deki futbolseverlere de çağrıda bulunarak, "İngiltere'deki insanlara söyleyebileceğim tek şey, fırsatınız varsa gelip bir maç izleyin. Çünkü gerçekten çok özel. Kadıköy'de sıkıcı bir gece yaşanmaz." ifadelerini kullandı.
"BU BENİM KARAKTERİM DEĞİL"
Archie Brown, Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart görmesi ve üç maç ceza alması hakkında da konuştu.
Yaşananları değerlendiren İngiliz futbolcu, "Bu eşine az rastlanır bir olaydı. Sahada her zaman tutkumu göstermeye çalışıyorum. Bu derbiler çok ateşli geçiyor ve her şey yaşanabiliyor. Ne yazık ki bu kez böyle bir durum ortaya çıktı. Ancak bu benim karakterim değil." dedi.
Brown, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fenerbahçe-Galatasaray maçını izleyen herkes ne kadar yoğun geçtiğini bilir. Türk futbolunda bu olağan dışı bir durum değil ancak benim için kesinlikle ders çıkarmam gereken bir olay. En önemlisi, ceza aldığım için hayal kırıklığı yaşıyorum. Takım arkadaşlarımın yanında olabilmek benim için çok önemli. İlk kırmızı kartımdı ve umarım son olur."
"TARAFTARLARIN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME OLUŞTURMAK İSTİYORUM"
Sol bek pozisyonunun yanı sıra stoper ve orta sahada da görev yapabilen Archie Brown, teknik ekibin kendisine tanıdığı özgürlükten memnun olduğunu dile getirdi.
Galatasaray derbisinde stoper olarak oynadığını hatırlatan Brown, Şampiyonlar Ligi maçlarında ise daha ileri bölgelerde ve farklı pozisyonlarda görev alabildiğini belirtti.
İngiliz futbolcu, "Oynama şeklimizin güzel tarafı bana çok fazla özgürlük vermesi. Teknik ekibin bana duyduğu güven sayesinde oyunun ihtiyaç duyduğu şeyi yapabiliyorum. Özgür oynamayı ve taraftarların yüzünde gülümseme oluşturmayı seviyorum." dedi.
"BU TÜR GECELERDE OYNAMAK İÇİN FUTBOL OYNUYORSUNUZ"
Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kaldığı karşılaşmada takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki uzun süre sonra gelen golünü kaydeden Brown, Liverpool karşılaşmasını da heyecanla beklediğini söyledi.
İngiliz futbolcu, Alexander Isak ve Florian Wirtz gibi yıldızlara karşı mücadele edecek olmanın kendisini motive ettiğini belirterek, "Buna bayılıyorum. Bu tür gecelerde, bu seviyedeki oyunculara karşı mücadele etmek için futbol oynuyorsunuz. Bu meydan okumayı heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.