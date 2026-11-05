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UEFA'dan İsmail Yüksek'e övgü ve ödül!

Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen İsmail Yüksek, UEFA'nın övgüsünü aldı. Milli futbolcu, kazandığı ilk bireysel ödülü takım arkadaşlarına adadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 01:27
Haber: Sporx.com
UEFA'dan İsmail Yüksek'e övgü ve ödül!
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında elde ettiği galibiyette orta sahadaki performansıyla öne çıkan İsmail Yüksek, gecenin en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin iki kez geriden gelerek kazandığı mücadelede savunmaya verdiği destekle dikkat çeken milli futbolcu için UEFA Teknik Gözlemci Grubu da özel bir değerlendirme yaptı.

ORTA SAHADAKİ ETKİSİNE VURGU

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UEFA'nın açıklamasında İsmail'in, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ile birlikte Liverpool'un hücumlarını durdurmadaki rolüne dikkat çekildi.

Değerlendirmede, "N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin de desteğiyle, sahanın ortasında Liverpool'un hücum tehdidinin büyük bir kısmını son derece etkili bir şekilde etkisiz hale getiren defansif orta saha üçlüsünde hayati bir rol oynadı" ifadelerine yer verildi.

GİRDİĞİ TÜM İKİLİ MÜCADELELERİ KAZANDI

İsmail Yüksek'in sahadaki katkısı rakamlara da yansıdı. Karşılaşmayı 9 uzaklaştırma, 3 pas arası ve 3 top kapmayla tamamlayan milli oyuncu, girdiği 7 ikili mücadelenin tamamından galip çıktı. İsmail, paslarında ise yüzde 83 isabet sağladı.

"BU ÖDÜLÜ TÜM TAKIM ADINA ALIYORUM"

Maçın ardından ödülünü değerlendiren İsmail Yüksek, takım arkadaşlarının katkısının altını çizerek şunları söyledi:

"Bu ilk bireysel ödülüm. Teşekkür ederim herkese. Tüm takımı da tebrik ediyorum. Kazanmayı hak ettik. Herkesin ayağına sağlık. Bu ödülü tüm takım adına alıyorum."

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