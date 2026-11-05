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Arsenal, Slavia Prag'ı tek farkla geçti

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Gyökeres'in bir gol ve bir asistle öne çıktığı mücadelede İngiliz ekibi, son bölümde zorlanmasına rağmen kazanmayı başardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 01:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Slavia Prag'ı tek farkla geçti
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Slavia Prag ile Arsenal karşı karşıya geldi. Fortuna Arena'da oynanan ve Alman hakem Tobias Stieler'in yönettiği mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Noni Madueke ve 38. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Slavia Prag'ın tek golü, 90. dakikada Wiktor Nowak'tan geldi.

MADUEKE PERDEYİ AÇTI

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Arsenal, karşılaşmaya hızlı başladı. 9. dakikada Gyökeres'in savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Madueke, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Baskısını sürdüren Londra temsilcisinde Gyökeres ve Merino'nun şutlarını kaleci Nazar Domchak kurtardı. 26. dakikada ise Eberechi Eze'nin kaleciyi geçen vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.

GYÖKERES FARKI İKİYE ÇIKARDI

Slavia Prag, 36. dakikada Tomas Holes ile beraberliğe yaklaştı ancak ceza sahası içinden yapılan vuruş az farkla dışarı gitti.

38. dakikada Merino'nun pasında topu kontrol eden Gyökeres, direğe de çarpan vuruşuyla ağları buldu. Arsenal, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

SLAVIA PRAG BASTIRDI, RAYA DİRENDİ

İkinci yarıda ev sahibi ekip daha etkili bir oyun ortaya koydu. David Raya, 46. dakikada Oskar Kubiak'ın, 51. dakikada ise Emmanuel Ayaosi'nin şutlarında gole izin vermedi.

Arsenal'de 72. dakikada Madueke'nin yakaladığı fırsatı Domchak önledi. 75. dakikada Nowak'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Slavia Prag penaltı bekledi. VAR kontrolünün ardından penaltı kararı çıkmadı.

83. dakikada Kubiak'ın kafa vuruşunda Raya'nın müdahale ettiği top direğe çarptı.

SON DAKİKALARDA HEYECAN

90. dakikada David Jurasek'in ortasını değerlendiren Nowak, farkı bire indirdi. Gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

Uzatmalarda beraberlik arayan Slavia Prag'da Chaloupek'in kafa vuruşu dışarı çıktı. 90+6. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Konecny'nin şutunu da Raya kurtardı ve Arsenal üç puanı aldı.

ARSENAL 10 PUANA ULAŞTI

Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Arsenal, yenilmezliğini koruyarak 10 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Dört maçta üç yenilgi ve bir beraberlik yaşayan Slavia Prag ise 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİPLER DORTMUND VE VILLARREAL

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Arsenal, 24 Kasım'da Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Slavia Prag ise 25 Kasım'da sahasında Villarreal ile karşılaşacak.

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