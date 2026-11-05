Arsenal, Slavia Prag'ı tek farkla geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Slavia Prag ile Arsenal karşı karşıya geldi. Fortuna Arena'da oynanan ve Alman hakem Tobias Stieler'in yönettiği mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Noni Madueke ve 38. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Slavia Prag'ın tek golü, 90. dakikada Wiktor Nowak'tan geldi.
MADUEKE PERDEYİ AÇTI
Arsenal, karşılaşmaya hızlı başladı. 9. dakikada Gyökeres'in savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Madueke, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.
Baskısını sürdüren Londra temsilcisinde Gyökeres ve Merino'nun şutlarını kaleci Nazar Domchak kurtardı. 26. dakikada ise Eberechi Eze'nin kaleciyi geçen vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.
GYÖKERES FARKI İKİYE ÇIKARDI
Slavia Prag, 36. dakikada Tomas Holes ile beraberliğe yaklaştı ancak ceza sahası içinden yapılan vuruş az farkla dışarı gitti.
38. dakikada Merino'nun pasında topu kontrol eden Gyökeres, direğe de çarpan vuruşuyla ağları buldu. Arsenal, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
SLAVIA PRAG BASTIRDI, RAYA DİRENDİ
İkinci yarıda ev sahibi ekip daha etkili bir oyun ortaya koydu. David Raya, 46. dakikada Oskar Kubiak'ın, 51. dakikada ise Emmanuel Ayaosi'nin şutlarında gole izin vermedi.
Arsenal'de 72. dakikada Madueke'nin yakaladığı fırsatı Domchak önledi. 75. dakikada Nowak'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Slavia Prag penaltı bekledi. VAR kontrolünün ardından penaltı kararı çıkmadı.
83. dakikada Kubiak'ın kafa vuruşunda Raya'nın müdahale ettiği top direğe çarptı.
SON DAKİKALARDA HEYECAN
90. dakikada David Jurasek'in ortasını değerlendiren Nowak, farkı bire indirdi. Gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.
Uzatmalarda beraberlik arayan Slavia Prag'da Chaloupek'in kafa vuruşu dışarı çıktı. 90+6. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Konecny'nin şutunu da Raya kurtardı ve Arsenal üç puanı aldı.
ARSENAL 10 PUANA ULAŞTI
Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Arsenal, yenilmezliğini koruyarak 10 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Dört maçta üç yenilgi ve bir beraberlik yaşayan Slavia Prag ise 1 puanda kaldı.
SIRADAKİ RAKİPLER DORTMUND VE VILLARREAL
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Arsenal, 24 Kasım'da Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Slavia Prag ise 25 Kasım'da sahasında Villarreal ile karşılaşacak.
MADUEKE PERDEYİ AÇTI
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Arsenal, karşılaşmaya hızlı başladı. 9. dakikada Gyökeres'in savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Madueke, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.
Baskısını sürdüren Londra temsilcisinde Gyökeres ve Merino'nun şutlarını kaleci Nazar Domchak kurtardı. 26. dakikada ise Eberechi Eze'nin kaleciyi geçen vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.
GYÖKERES FARKI İKİYE ÇIKARDI
Slavia Prag, 36. dakikada Tomas Holes ile beraberliğe yaklaştı ancak ceza sahası içinden yapılan vuruş az farkla dışarı gitti.
38. dakikada Merino'nun pasında topu kontrol eden Gyökeres, direğe de çarpan vuruşuyla ağları buldu. Arsenal, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
SLAVIA PRAG BASTIRDI, RAYA DİRENDİ
İkinci yarıda ev sahibi ekip daha etkili bir oyun ortaya koydu. David Raya, 46. dakikada Oskar Kubiak'ın, 51. dakikada ise Emmanuel Ayaosi'nin şutlarında gole izin vermedi.
Arsenal'de 72. dakikada Madueke'nin yakaladığı fırsatı Domchak önledi. 75. dakikada Nowak'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Slavia Prag penaltı bekledi. VAR kontrolünün ardından penaltı kararı çıkmadı.
83. dakikada Kubiak'ın kafa vuruşunda Raya'nın müdahale ettiği top direğe çarptı.
SON DAKİKALARDA HEYECAN
90. dakikada David Jurasek'in ortasını değerlendiren Nowak, farkı bire indirdi. Gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.
Uzatmalarda beraberlik arayan Slavia Prag'da Chaloupek'in kafa vuruşu dışarı çıktı. 90+6. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Konecny'nin şutunu da Raya kurtardı ve Arsenal üç puanı aldı.
ARSENAL 10 PUANA ULAŞTI
Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Arsenal, yenilmezliğini koruyarak 10 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Dört maçta üç yenilgi ve bir beraberlik yaşayan Slavia Prag ise 1 puanda kaldı.
SIRADAKİ RAKİPLER DORTMUND VE VILLARREAL
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Arsenal, 24 Kasım'da Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Slavia Prag ise 25 Kasım'da sahasında Villarreal ile karşılaşacak.