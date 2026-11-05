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Brezilya'da inanılmaz olay! Tam 53 kırmızı kart

Brezilya'da oynanan 20 yaş altı futbol karşılaşmasında yaşanan kavga sonucunda 53 kişi ihraç edildi. Uberlandia ile Mamore arasındaki mücadelede 43 futbolcu, 8 antrenör ve 2 yönetici kırmızı kart gördü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 01:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Brezilya'da inanılmaz olay! Tam 53 kırmızı kart
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Brezilya'da Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı futbol karşılaşmasında yaşanan olaylar, çok sayıda kişinin ihraç edilmesiyle sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya basınında yer alan haberlere göre iki takım arasında çıkan kavga, kısa süre içerisinde büyüyerek saha içinde arbedeye dönüştü.

54. DAKİKADA SAHA KARIŞTI!

Karşılaşmanın 54. dakikasında başlayan tartışma, futbolcuların dahil olmasıyla büyüdü.

Saha içinde yaşanan kavganın ardından toplam 53 kişinin kırmızı kartla cezalandırıldığı belirtildi.

TAM 53 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ!

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre olaylar sonucunda 43 futbolcu, 8 antrenör ve 2 yönetici ihraç edildi.

Böylece Uberlandia ile Mamore arasındaki 20 yaş altı karşılaşmasında toplam 53 kişi kırmızı kart gördü.



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