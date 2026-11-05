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Esenler Erokspor'dan Avrupa'da gövde gösterisi!

Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda sahasında Sporting'i 106-70 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 00:22 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 02:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor'dan Avrupa'da gövde gösterisi!
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Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. maçında konuk ettiği Portekiz'in Sporting takımını 106-70 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Esenler Erokspor, ilk çeyreği 19-17, devreyi de 51-35 önde kapattı.

İkinci yarıda skorer oyununu sürdüren ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 80-51 üstünlükle geçtiği maçtan 106-70 galip ayrıldı.

Esenler Erokspor'da Amadou Sow'un 17, Errick McCollum ve Emre Melih Tunca'nın 16'şar sayısı galibiyete önemli katkı sağladı.

Portekiz ekibinde ise Liam O'Reilly'nin 15, Gabriel Kalscheur'un 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Esenler Erokspor, grubunda 5'te 5 yaptı.

Sporting ise 2. yenilgisini yaşadı.



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