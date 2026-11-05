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Türk futbolunda "yayın ihalesi süreci" başladı

TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-28 sezonundan itibaren geçerli olacak 5 yıllık yayın hakları ihalesi için şartnameleri satışa sundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 00:01 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 02:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk futbolunda 'yayın ihalesi süreci' başladı
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-28 sezonundan itibaren 5 sezonluk yayın hakları için düzenleyeceği ihalenin şartnameleri satışa sunuldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'nin açıklamasına göre, Paket A (TFF Süper Lig Yayın), Paket B (TFF 1. Lig Yayın ile TFF Süper Lig ve 1. Lig Radyo Yayını, Geniş Özetler), Paket C (TFF Süper Lig ve 1. Lig Uluslararası Yayın), Paket D (Uluslararası Bahis Sitelerinden Yayın ve Dijital Özetler) ve Paket E (Tüm Paketler) ilişkin ihale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

TFF Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarından elde edilecek veri hakları ihale kapsamında olmayacak.

Yayın ihalesine katılabilecek sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, ortak girişimler veya iş ortaklıkları, ihale dokümanlarını, satış bedeli 750 bin lirayı TFF'nin banka hesabına ödeyerek Riva'daki federasyona ait tesislerde bulunan TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden alabilecek.

Teklif vermek isteyenler, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00-14.10 arasında, Riva'daki tesislerde Yayın İhale Komisyonu'na noter huzurunda tekliflerini sunabilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca TFF'nin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi, tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu belirtildi.



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