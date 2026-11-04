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Barcelona, Aston Villa'yı devirdi! Raphinha şov yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona, sahasında Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti. Katalan ekibinde Raphinha attığı iki golle galibiyete damga vururken, Lamine Yamal da fileleri havalandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 01:02 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 01:56
Fotoğraf: fcbarcelona.com
Barcelona, Aston Villa'yı devirdi! Raphinha şov yaptı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Spotify Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hansi Flick'in öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Lamine Yamal, 52 ve 64. dakikalarda Raphinha kaydetti.

LAMINE YAMAL PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, henüz 7. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Katalan ekibi, soyunma odasına tek farklı üstünlükle girdi.

RAPHINHA'DAN İKİ GOL!

İkinci yarıya da etkili başlayan Barcelona, 52. dakikada Fermin Lopez'in asistinde Raphinha'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Brezilyalı yıldız, 64. dakikada Joao Cancelo'nun asistini gole çevirerek skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Barcelona, sahadan üç puanla ayrıldı.

BARCELONA, ASTON VILLA'YI YAKALADI

Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde puanını 9'a yükselten Barcelona, 4. hafta sonunda 2. sıraya yerleşti.

Devler Ligi'ndeki ilk üç maçını kazanan Aston Villa ise bu sezon organizasyondaki ilk yenilgisini aldı ve 9 puanla 3. sıraya geriledi.

GELECEK MAÇLAR

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Azerbaycan temsilcisi Sabah'a konuk olacak.

Aston Villa ise 24 Kasım Salı günü Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında ise 8 Kasım Pazar günü Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.



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