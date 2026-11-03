Aleksey Batrakov: 'Bu taraftar inanılmaz'

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, Stuttgart maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BU TARAFTAR İNANILMAZ"
Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan genç yıldız, "Çok mutluyum. Takıma, teknik ekibe, taraftara, herkese teşekkür ederim. Aileme teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bu taraftar inanılmaz! Ben de onları seviyorum."
Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan genç yıldız, "Çok mutluyum. Takıma, teknik ekibe, taraftara, herkese teşekkür ederim. Aileme teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bu taraftar inanılmaz! Ben de onları seviyorum."
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