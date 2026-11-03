A Milli Takım'ın kadrosu ne zaman açıklanacak? Federasyon duyurdu

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın aday kadroyu ne zaman açıklayacağı merak ediliyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF, Sergen Yalçın'ın A Milli Takım aday kadrosunu 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te canlı yayında açıklayacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ve 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından 6 Kasım Cuma günü canlı yayında açıklanacak.
TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı, TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak."
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ve 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından 6 Kasım Cuma günü canlı yayında açıklanacak.
TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı, TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak."
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