Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe öncesi PFDK şoku!

Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, eski takımı Kasımpaşa'da yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belözoğlu, Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hakem yönetimine yönelik sözleri nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'ye dönüşünün hemen ardından yaşanan bu gelişme, sarı-lacivertlilerin Çorum FK deplasmanı öncesinde dikkat çekti.
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdi.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayarak ikinci dönemine başlayacak Belözoğlu'nun PFDK'ya sevk edilmesi, Çorum FK karşılaşması öncesinde soru işareti yarattı.
Belözoğlu'nun cezası alması ve bu cezanın 8 Kasım Pazar günü oynanacak Çorum FK karşılaşmasını kapsaması halinde, sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıkamayacak.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA HAKEME TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hakem Reşat Onur Çoşkunses'in performansını sert sözlerle eleştirmişti.
Belözoğlu, maçta net iki kırmızı kart pozisyonu bulunduğunu, ikinci yarıda ise kendi oyuncularından birinin kırmızı kart görmesi gerektiğini savunmuştu.
Deneyimli teknik adam, "Hakem oyunun kaderini etkileyecek hatalar yaptı. 40. dakikada kırmızı kartlar gösterilse farklı şeyler konuşabilirdik. Hakemler bence bu maçların kalitesine uygun davranmıyorlar. Kötü bir hakem vardı. Attığımız gol neden verilmedi bilmiyorum. Skoru etkileyen bir performans vardı." ifadelerini kullanmıştı.
GÖZLER PFDK'NIN KARARINDA
Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Emre Belözoğlu'nun durumu, kurulun vereceği kararın ardından netlik kazanacak.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüne verilebilecek olası bir cezanın türü, süresi ve infaz durumu, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Çorum FK-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde belirleyici olacak.
Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'ye dönüşünün hemen ardından yaşanan bu gelişme, sarı-lacivertlilerin Çorum FK deplasmanı öncesinde dikkat çekti.
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İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdi.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayarak ikinci dönemine başlayacak Belözoğlu'nun PFDK'ya sevk edilmesi, Çorum FK karşılaşması öncesinde soru işareti yarattı.
Belözoğlu'nun cezası alması ve bu cezanın 8 Kasım Pazar günü oynanacak Çorum FK karşılaşmasını kapsaması halinde, sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıkamayacak.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA HAKEME TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hakem Reşat Onur Çoşkunses'in performansını sert sözlerle eleştirmişti.
Belözoğlu, maçta net iki kırmızı kart pozisyonu bulunduğunu, ikinci yarıda ise kendi oyuncularından birinin kırmızı kart görmesi gerektiğini savunmuştu.
Deneyimli teknik adam, "Hakem oyunun kaderini etkileyecek hatalar yaptı. 40. dakikada kırmızı kartlar gösterilse farklı şeyler konuşabilirdik. Hakemler bence bu maçların kalitesine uygun davranmıyorlar. Kötü bir hakem vardı. Attığımız gol neden verilmedi bilmiyorum. Skoru etkileyen bir performans vardı." ifadelerini kullanmıştı.
GÖZLER PFDK'NIN KARARINDA
Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Emre Belözoğlu'nun durumu, kurulun vereceği kararın ardından netlik kazanacak.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüne verilebilecek olası bir cezanın türü, süresi ve infaz durumu, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Çorum FK-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde belirleyici olacak.