Golden State Warriors'ın Lauri Markkanen'a ilgisinin sürdüğü öne sürüldü. Utah Jazz'ın yıldız forvet için iki birinci tur draft hakkı isteyebileceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Heavy.com'dan Sean Deveney, Utah Jazz'ın yeniden yapılanma takvimiyle 29 yaşındaki Markkanen'ın kariyerinin aynı noktada olmadığını belirtti.
Deveney, Jazz'ın olası talebine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Utah Jazz'daki Lauri Markkanen daha ilginç bir seçenek olurdu. Jazz, onun için muhtemelen iki birinci tur draft hakkı ister.
29 yaşında ve takımın yeniden yapılanma takvimine tam olarak uymuyor.
Ama uzunlar arasında hâlâ en iyi skorerlerden biri. Başta Warriors olmak üzere ligdeki takımların uzun süredir takas ilgisini çekiyor."
Markkanen, son yıllarda sık sık takas söylentilerinde yer almasına rağmen Utah'ın önemli parçalarından biri olmayı sürdürdü.
Çok yönlü hücum becerileriyle öne çıkan Fin yıldız, geçtiğimiz sezon yüzde 47,7 saha içi isabetiyle 26,7 sayı, 6,9 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakaladı.
Warriors'ın ilgisi yeniden konuşulsa da taraflar arasında somut bir takas anlaşmasına ilişkin bilgi bulunmuyor.
Deveney, Jazz'ın olası talebine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Utah Jazz'daki Lauri Markkanen daha ilginç bir seçenek olurdu. Jazz, onun için muhtemelen iki birinci tur draft hakkı ister.
29 yaşında ve takımın yeniden yapılanma takvimine tam olarak uymuyor.
Ama uzunlar arasında hâlâ en iyi skorerlerden biri. Başta Warriors olmak üzere ligdeki takımların uzun süredir takas ilgisini çekiyor."
Markkanen, son yıllarda sık sık takas söylentilerinde yer almasına rağmen Utah'ın önemli parçalarından biri olmayı sürdürdü.
Çok yönlü hücum becerileriyle öne çıkan Fin yıldız, geçtiğimiz sezon yüzde 47,7 saha içi isabetiyle 26,7 sayı, 6,9 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakaladı.
Warriors'ın ilgisi yeniden konuşulsa da taraflar arasında somut bir takas anlaşmasına ilişkin bilgi bulunmuyor.
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