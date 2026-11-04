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TOFAŞ, evinde Neptunas Klaipeda'yı devirdi

BKT EuroCup'ın altıncı haftasında TOFAŞ, sahasında Litvanya'nın Neptunas Klaipeda ekibini 94-79 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 01:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TOFAŞ, evinde Neptunas Klaipeda'yı devirdi
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BKT EuroCup'ın altıncı haftasında TOFAŞ, sahasında Litvanya'nın Neptunas Klaipeda ekibini 94-79 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: TOFAŞ

Hakemler: Franco Gracin (Hırvatistan), Nick Van Den Broeck (Belçika), Joaquin Garci Gonzalez (İspanya)

TOFAŞ: Carter 12, Thurman 10, Jones 19, Reynolds 19, Leon Apaydın 2, Sadık Kabaca 8, Nutall 20, Efe Postel 4, Emirhan Serbest, Poyraz Paşaoğlu

Neptunas Klaipeda: Drell 12, Tarolis 2, Franke 23, Fridriksson 6, Echodas 10, Girdziunas 2, Zemaitis 4, Berucka 3, Tubutis 13 Kreismontas 4

1. Periyot: 19-29

Devre: 43-49

3. Periyot: 67-59

5 faulle çıkanlar: 33.03 Carter (TOFAŞ), 36.39 Tubutis (Neptunas Klaipeda)



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