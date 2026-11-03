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Fenerbahçe'de Kuyt'tan sürpriz hamle!

Fenerbahçe'de Liverpool karşılaşması öncesinde savunmadaki sakatlıklar teknik direktör Dirk Kuyt'ı alternatif arayışlarına yöneltti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 10:17 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 10:33
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Kuyt'tan sürpriz hamle!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, savunma hattındaki sakatlıklar teknik direktör Dirk Kuyt'ı yeni arayışlara yöneltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde Nathan Ake'nin ardından Kojo Peprah Oppong'un da sakatlık yaşaması, Liverpool karşılaşması öncesinde stoper bölgesindeki seçenekleri azalttı.

FENERBAHÇE'DE SAVUNMA KRİZİ

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Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake, Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Sarı-lacivertlilerin Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu mücadelede ise Kojo Peprah Oppong, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

22 yaşındaki futbolcunun Liverpool karşısında forma giyip giyemeyeceğinin maç günü netleşeceği öğrenildi.

KUYT'IN ÖNÜNDE ÜÇ ALTERNATİF

Savunma hattındaki eksikler nedeniyle farklı seçenekler üzerinde duran Dirk Kuyt'ın, Milan Skriniar'ın yanında görev yapacak futbolcuyu belirlemeye çalıştığı belirtildi.

Galatasaray derbisinde olduğu gibi Archie Brown'ın stoperde görevlendirilmesi ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak İngiliz futbolcunun derbideki performansı eleştirilmişti.

Bir diğer seçenek olarak Yiğit Efe Demir öne çıkarken genç futbolcunun Liverpool gibi güçlü bir rakip karşısında tecrübe açısından zorlanabileceği değerlendiriliyor.

Daha önce üçlü savunma sisteminde stoper olarak görev yapan Mert Müldür de alternatifler arasında bulunuyor.

ANTRENMANDA ÜÇLÜ SAVUNMA DENEMESİ

Dirk Kuyt'ın Liverpool karşılaşmasına özel olarak üçlü savunma sistemini tercih edebileceği öne sürüldü.

49 yaşındaki teknik adamın, takımın taktik antrenmanında bu sistem üzerinde çalışmalar yaptı.

Söz konusu plana göre savunmanın merkezinde Milan Skriniar, sağında Mert Müldür, solunda ise Archie Brown veya Yiğit Efe Demir görev yapabilir.

Kuyt'ın savunma hattına ilişkin son kararını, Oppong'un sağlık durumuna göre vermesi bekleniyor.

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