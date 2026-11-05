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1. Lig'de 14. hafta heyecanı

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı, 6 Kasım Cuma günü oynanacak iki maçla start verecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 12:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de 14. hafta heyecanı
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Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı, 6 Kasım Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın açılışında Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek. SMS Grup Sarıyer ise Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

6 Kasım Cuma:

20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk)

19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

8 Kasım Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)



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