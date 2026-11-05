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Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Cristiano Ronaldo'ya veda!

Portekiz Futbol Federasyonu, milli takıma veda ettiğini açıklayan Cristiano Ronaldo'ya teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 14:19 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 14:21
Haber: Sporx.com
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Cristiano Ronaldo'ya veda!
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Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Al Nassr
Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun milli takıma vedasının ardından bir teşekkür mesajı yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Federasyondan yapılan açıklamada, "Portekiz Futbol Federasyonu, bugün Milli Takım'a kesin olarak veda ettiğini açıklayan ebedî kaptan Cristiano Ronaldo'ya en derin ve sonsuz teşekkürlerini sunar.

Portekiz Futbol Federasyonu, derin bir minnettarlık ve büyük bir hayranlık duygusuyla, Cristiano Ronaldo'nun ülkemizin hizmetinde geçirdiği kesinlikle olağanüstü kariyerini kamuoyu önünde yüceltmek ve kendisine teşekkür etmek ister.

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Seçkin bir sporcu olmanın ötesinde kaptanımız, ilham veren bir lider, bir adanmışlık örneği ve Milli Takımımızın ruhunun en büyük simgesiydi.

234 milli maç ve atılan 146 golle şekillenen efsanevi milli takım kariyeri boyunca kaptan, ülkeyi omuzlarında taşıdı, rekorlar kırdı ve milli futbol tarihine sonsuza dek kazınacak anların kazanılmasında takıma liderlik etti.

Her bir ter damlası, her belirleyici gol ve sahada onurla taşınan her kaptanlık pazubandı, formamıza duyduğu koşulsuz sevginin bir yansımasıydı.

Onun adanmışlığı ve mirası, sahanın dört çizgisinin ötesine geçiyor.

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in adını yüceltti ve onun izinden gitmeyi hayal eden genç nesillere ilham verdi; birçoğumuz için tüm zamanların en iyi oyuncusu oldu!

Bu nedenle Portekiz Futbol Federasyonu, bu vedanın hak ettiği saygı gösterilmeden gerçekleşmesine izin vermeyi reddediyor.

Taraftarların ve ülkenin, bize bu kadar çok şey veren oyuncuyu bir kez daha alkışlayıp kutlayabileceği, Cristiano Ronaldo'nun muazzam kariyerine yakışacak bir onurlandırma etkinliğini düzenlemek, planlamak, bu etkinliğe katılmak ve aktif olarak katkıda bulunmak, bizim kararlı ve büyük arzumuzdur.

Her şey için teşekkürler, KAPTAN!

Burası her zaman senin evin olacak!

Haydi 1000. gole!!!" ifadelerine yer verdi.

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