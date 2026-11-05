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Bir efsane doğuyor: Batrakov

Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus yıldızı Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Dört maçta dört gole ulaşan genç yetenek, Messi ve Ronaldo'ya bile fark attı. Şimdi bütün gözler onun üzerinde!

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 08:40
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Bir efsane doğuyor: Batrakov
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Batrakov
Batrakov
Galatasaray
Galatasaray'ın yıldızı Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor! Stuttgart karşısında 12 ve 15. dakikalarda attığı gollerle 2-0'lık zaferin mimarı olan 21 yaşındaki Rus futbolcu, dünyayı büyüledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Devler Ligi'ndeki dört maçında dört kez ağları sarsan Batrakov, bu sayıya 14 maçta ulaşan Messi'yi ve 36 maç bekleyen Ronaldo'yu geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı formayla turnuvada iki gol atan en genç oyuncu ünvanını da ele geçiren yıldız, bir maçın ilk 15 dakikasında duble yapan ilk Galatasaraylı olarak tarihe geçti.



REKORLARA AMBARGO!

Cimbom'un yeni pırlantası, üst üste üç Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gol bulan ilk Galatasaray orta saha oyuncusu da o oldu. Osimhen'in 8, Jardel'in 6 golle zirvede bulunduğu yabancı golcüler listesinde 4 gole ulaşarak Sneijder ve Hagi'yi yakaladı.

Stuttgart maçının en iyisi seçilen Batrakov, tribünlerde çalan Kalinka eşliğinde zaferini kutlarken Avrupa'ya şu mesajı verdi: Bu hikâye daha yeni başlıyor!

RUSLAR ARTIK 'ASLAN'

Aleksey Batrakov'un Galatasaray'daki yükselişi, ülkesi Rusya'da da büyük ilgi görüyor. Genç yıldızın transferinin ardından Rus futbolseverler, Cimbom'un maçlarını yakından takip etmeye başladı.

Sosyal medyada sarı-kırmızılı kulübün paylaşımlarına Rusça yorumlar yağarken Stuttgart maçında tribünlerde çalınan ünlü Rus şarkısı 'Kalinka' büyük yankı uyandırdı. Taraftarların şarkıya eşlik ettiği görüntüleri Rusya'da paylaşım rekorları kırdı! 

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