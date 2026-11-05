Devler Ligi profesörü Okan Buruk

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Devler Ligi arenasında yakaladığı başarıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takımın başında 22 maça çıkan ve söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet alan deneyimli teknik adam yüzde 36'lık galibiyet yüzdesi yakaladı.
LUCESCU VE TERİM'İ GEÇTİ
Buruk bu başarısıyla Mircea Lucescu ve Fatih Terim'i geride bıraktı ve Galatasaray tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde en fazla galibiyet yüzdesi alan teknik direktörü oldu.
LUCESCU 9 GALİBİYET
Nisan ayında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Galatasaray'ın başında Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 26 maçta 9 galibiyet alarak yüzde 34'lük galibiyet yüzdesi yakalamıştı.
FATİH TERİM 14 GALİBİYET
Fatih Terim ise Devler Ligi arenasında 53 maça çıkıp 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Fatih Terim söz konusu periyotta yüzde 26'lık bir galibiyet yüzdesi elde edebildi.
LUCESCU VE TERİM'İ GEÇTİ
Buruk bu başarısıyla Mircea Lucescu ve Fatih Terim'i geride bıraktı ve Galatasaray tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde en fazla galibiyet yüzdesi alan teknik direktörü oldu.
LUCESCU 9 GALİBİYET
Nisan ayında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Galatasaray'ın başında Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 26 maçta 9 galibiyet alarak yüzde 34'lük galibiyet yüzdesi yakalamıştı.
FATİH TERİM 14 GALİBİYET
Fatih Terim ise Devler Ligi arenasında 53 maça çıkıp 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Fatih Terim söz konusu periyotta yüzde 26'lık bir galibiyet yüzdesi elde edebildi.