Galatasaray sıkı takipte: Michale Kayode

Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında sağ bek için dikkat çeken bir isim konuşuluyor: Michael Kayode. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da oynayan İtalyan futbolcuyu yakından takip ettiği ve transfer için girişimde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.
MİLLİ MAÇTA DİKKATLERİ ÇEKTİ
Kayode'nin Türkiye ile İtalya arasında oynanan mücadelede ortaya koyduğu futbolun, Galatasaray teknik heyetinin ilgisini çektiği belirtildi. Okan Buruk ve oyuncu izleme ekibinin beğendiği genç sağ bekin, sarı-kırmızılıların değerlendirdiği isimler arasında bulunduğu kaydedildi.
İtalya'nın 28 Eylül'de Türkiye'yi deplasmanda 4-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Kayode de gol sevinci yaşamıştı. Genç futbolcu, mücadelenin 27. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydetmişti.
JUVENTUS ALTYAPISINDAN PREMIER LİG'E
Futbola Juventus altyapısında başlayan Kayode, 2018'de ayrıldığı kulübün ardından kariyerini Gozzano'da sürdürdü. Buradaki çıkışıyla Fiorentina'nın dikkatini çeken İtalyan oyuncu, 2021'de mor-beyazlı ekibin altyapısına katıldı.
Fiorentina A takımına yükseldikten sonra Serie A ve Avrupa kupalarında forma giyen Kayode, İtalyan temsilcisinde toplam 49 karşılaşmaya çıktı.
Ocak 2025'te satın alma opsiyonuyla Brentford'a kiralanan sağ bekin transferi, aynı yılın mayıs ayında kalıcı hale getirildi. İngiliz kulübü, Kayode ile Temmuz 2026'da yeniden sözleşme imzalayarak anlaşmasını 2032 yazına kadar uzattı. Sözleşmede bir yıllık kulüp opsiyonu da bulunuyor.
BU SEZONKİ RAKAMLARI
Brentford'un resmi internet sitesindeki güncel verilere göre Kayode, bu sezon Premier Lig'de dokuz karşılaşmada 657 dakika sahada kaldı. Bir gol kaydeden İtalyan futbolcu, henüz asist üretemedi.
Genç sağ bek, aynı istatistik tablosunda sekiz kilit pas, dokuz başarılı çalım ve 15 pas arasıyla yer aldı. Yüzde 79 pas isabeti yakalayan Kayode, 34 ikili mücadele kazanırken iki sarı kart gördü.
MİLLİ MAÇTA DİKKATLERİ ÇEKTİ
Kayode'nin Türkiye ile İtalya arasında oynanan mücadelede ortaya koyduğu futbolun, Galatasaray teknik heyetinin ilgisini çektiği belirtildi. Okan Buruk ve oyuncu izleme ekibinin beğendiği genç sağ bekin, sarı-kırmızılıların değerlendirdiği isimler arasında bulunduğu kaydedildi.
İtalya'nın 28 Eylül'de Türkiye'yi deplasmanda 4-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Kayode de gol sevinci yaşamıştı. Genç futbolcu, mücadelenin 27. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydetmişti.
JUVENTUS ALTYAPISINDAN PREMIER LİG'E
Futbola Juventus altyapısında başlayan Kayode, 2018'de ayrıldığı kulübün ardından kariyerini Gozzano'da sürdürdü. Buradaki çıkışıyla Fiorentina'nın dikkatini çeken İtalyan oyuncu, 2021'de mor-beyazlı ekibin altyapısına katıldı.
Fiorentina A takımına yükseldikten sonra Serie A ve Avrupa kupalarında forma giyen Kayode, İtalyan temsilcisinde toplam 49 karşılaşmaya çıktı.
Ocak 2025'te satın alma opsiyonuyla Brentford'a kiralanan sağ bekin transferi, aynı yılın mayıs ayında kalıcı hale getirildi. İngiliz kulübü, Kayode ile Temmuz 2026'da yeniden sözleşme imzalayarak anlaşmasını 2032 yazına kadar uzattı. Sözleşmede bir yıllık kulüp opsiyonu da bulunuyor.
BU SEZONKİ RAKAMLARI
Brentford'un resmi internet sitesindeki güncel verilere göre Kayode, bu sezon Premier Lig'de dokuz karşılaşmada 657 dakika sahada kaldı. Bir gol kaydeden İtalyan futbolcu, henüz asist üretemedi.
Genç sağ bek, aynı istatistik tablosunda sekiz kilit pas, dokuz başarılı çalım ve 15 pas arasıyla yer aldı. Yüzde 79 pas isabeti yakalayan Kayode, 34 ikili mücadele kazanırken iki sarı kart gördü.