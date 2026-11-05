Chris Mannix, NBA Başkanı Adam Silver'ın maçların 48 dakikadan 40 dakikaya indirilmesi fikrini beğendiğini öne sürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu kapsamda konuşulan seçeneklerden biri de 12 dakikalık dört çeyrekten oluşan maçların, FIBA organizasyonlarındaki gibi 10'ar dakikalık çeyreklerle oynanması.
NBA muhabiri Chris Mannix, Rachel Nichols ile yaptığı değerlendirmede Adam Silver'ın bu fikre sıcak baktığını söyledi:
"Duyduğuma göre Adam Silver, 40 dakikalık maç fikrini beğeniyor. Basketbola küresel açıdan bakıyor. Ancak bunun mali açıdan nasıl uygulanabilir olacağını göremiyorum."
Mannix, maç süresinin kısaltılmasının yıldız oyuncuların dakikalarını azaltmayabileceğini, bunun yerine yedek oyuncuların rollerini daraltabileceğini savundu:
"Yıldızların sürelerini etkilemeyecek. Yedek oyuncuların giderek daha fazla geri plana itildiğini göreceğiz. Bir noktada takımlar, '15 oyuncuya ihtiyacımız yok, yaklaşık 10 kişi yeterli. Birkaç kadro yerini boş bırakırız' demeye başlayacak."
Maçların kısaltılması, oyuncu sağlığının yanı sıra yayın gelirleri, kadro planlamaları ve NBA rekorlarının tarihsel karşılaştırmaları açısından da önemli sonuçlar doğurabilecek bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.
Jalen Williams, Anthony Edwards, Kawhi Leonard ve Ja Morant gibi isimlerin sezonun başında sakatlık yaşaması, ligdeki fiziksel yük tartışmalarını artırmış durumda.
40 dakikalık karşılaşmalar fikri ise yeni değil. LeBron James de daha önce bu değişikliği destekleyen isimler arasında yer almıştı.
James, daha kısa maçların yalnızca fiziksel yükü azaltmakla kalmayıp hata payını daraltarak oyunun temposunu ve rekabet seviyesini de değiştirebileceğini savunmuştu.
NBA muhabiri Chris Mannix, Rachel Nichols ile yaptığı değerlendirmede Adam Silver'ın bu fikre sıcak baktığını söyledi:
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"Duyduğuma göre Adam Silver, 40 dakikalık maç fikrini beğeniyor. Basketbola küresel açıdan bakıyor. Ancak bunun mali açıdan nasıl uygulanabilir olacağını göremiyorum."
Mannix, maç süresinin kısaltılmasının yıldız oyuncuların dakikalarını azaltmayabileceğini, bunun yerine yedek oyuncuların rollerini daraltabileceğini savundu:
"Yıldızların sürelerini etkilemeyecek. Yedek oyuncuların giderek daha fazla geri plana itildiğini göreceğiz. Bir noktada takımlar, '15 oyuncuya ihtiyacımız yok, yaklaşık 10 kişi yeterli. Birkaç kadro yerini boş bırakırız' demeye başlayacak."
Maçların kısaltılması, oyuncu sağlığının yanı sıra yayın gelirleri, kadro planlamaları ve NBA rekorlarının tarihsel karşılaştırmaları açısından da önemli sonuçlar doğurabilecek bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.
Jalen Williams, Anthony Edwards, Kawhi Leonard ve Ja Morant gibi isimlerin sezonun başında sakatlık yaşaması, ligdeki fiziksel yük tartışmalarını artırmış durumda.
40 dakikalık karşılaşmalar fikri ise yeni değil. LeBron James de daha önce bu değişikliği destekleyen isimler arasında yer almıştı.
James, daha kısa maçların yalnızca fiziksel yükü azaltmakla kalmayıp hata payını daraltarak oyunun temposunu ve rekabet seviyesini de değiştirebileceğini savunmuştu.