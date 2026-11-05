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Fenerbahçe'ye Nathan Ake'den müjdeli haber!

Slavia Prag maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake, bireysel saha antrenmanlarına başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 15:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'ye Nathan Ake'den müjdeli haber!
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Fenerbahçe'ye Hollandalı savunmacı Nathan Ake'den sevindiren haber geldi.

Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan 31 yaşındaki futbolcu, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak sahaya döndü. Ake, bireysel saha çalışmalarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

TEDAVİ SÜRECİ İÇİN ÜÇ HAFTA ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

Sarı-lacivertli kulüp, Slavia Prag maçının ardından Ake'nin Ataşehir Medicana Hastanesi'nde çekilen MR'ı ve kulüp doktorunun muayenesi sonucunda sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve ödem tespit edildiğini açıklamıştı. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık üç hafta sürmesi öngörülmüştü.





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