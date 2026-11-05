Fenerbahçe'ye Nathan Ake'den müjdeli haber!

Fenerbahçe'ye Hollandalı savunmacı Nathan Ake'den sevindiren haber geldi.
Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan 31 yaşındaki futbolcu, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak sahaya döndü. Ake, bireysel saha çalışmalarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
TEDAVİ SÜRECİ İÇİN ÜÇ HAFTA ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ
Sarı-lacivertli kulüp, Slavia Prag maçının ardından Ake'nin Ataşehir Medicana Hastanesi'nde çekilen MR'ı ve kulüp doktorunun muayenesi sonucunda sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve ödem tespit edildiğini açıklamıştı. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık üç hafta sürmesi öngörülmüştü.
Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan 31 yaşındaki futbolcu, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak sahaya döndü. Ake, bireysel saha çalışmalarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
TEDAVİ SÜRECİ İÇİN ÜÇ HAFTA ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ
Sarı-lacivertli kulüp, Slavia Prag maçının ardından Ake'nin Ataşehir Medicana Hastanesi'nde çekilen MR'ı ve kulüp doktorunun muayenesi sonucunda sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve ödem tespit edildiğini açıklamıştı. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık üç hafta sürmesi öngörülmüştü.
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