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Almanya tarihinin en uzun süre görev yapan hocası ayrılıyor!

Almanya profesyonel futbol tarihinin bir kulüpte en uzun süre görev yapan teknik direktörü Frank Schmidt, yaklaşık 20 yılın ardından sezon sonunda Heidenheim'dan ayrılacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 17:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya tarihinin en uzun süre görev yapan hocası ayrılıyor!
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Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt, kulüpteki görevinden ayrılma kararı aldı.

Eylül 2007'den bu yana Alman ekibinin başında bulunan 52 yaşındaki çalıştırıcı, sezonun tamamlanmasıyla birlikte görevini bırakacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dördüncü ligde mücadele eden Heidenheim'ın başına geçen Schmidt, 2023 yılında Almanya profesyonel futbolunda bir kulüpte en uzun süre görev yapan teknik direktör unvanını elde etmişti.

"BİRAZ ARA VERMEK İSTİYORUM"

Kulübün yeni sözleşme teklifine rağmen ayrılık kararı alan Schmidt, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulübün benimle yeni bir sözleşme imzalamak için gösterdiği çabayı görmek gerçekten etkileyiciydi. Ancak son haftalarda bir karar verme zamanının geldiği sonucuna vardım. FCH'de yaklaşık 20 yıl teknik direktörlük yaptıktan sonra bu yaz sadece biraz ara vermek istiyorum."

HEIDENHEIM'I BUNDESLIGA'YA TAŞIDI

Frank Schmidt, Heidenheim tarihinin en önemli başarılarına imza attı. Alman teknik adam, 2023 yılında takımı Bundesliga'ya yükseltirken, bir sezon sonra UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmesini sağladı.

Geçen sezon Bundesliga'ya veda eden Heidenheim, bu sezon 2. Bundesliga'da yoluna devam ediyor. Alman ekibi, ligde 6. sırada yer alıyor. 

 



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