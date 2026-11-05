Hoeness'ten Okan Buruk'a: 'Doğru bulmuyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Demirovic ve El Khannouss'un önümüzdeki transfer dönemi için takip edildiğine yönelik sözlerine Stuttgart cephesinden yanıt geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kendisine yöneltilen soru üzerine konuşan Sebastian Hoeness, oyuncularının Stuttgart'taki mutluluğuna dikkat çekerken Buruk'un açıklamalarını doğru bulmadığını dile getirdi.
"İKİ OYUNCU İÇİN DE ENDİŞE ETMİYORUM"
Demirovic ve El Khannouss'un durumuyla ilgili rahat olduğunu belirten Hoeness, "Futbolda hiçbir şeyden korkmam. İki oyuncu için de endişe etmiyorum. Stuttgart'ta ne kadar mutlu olduklarını her gün görüyor ve hissediyorum." dedi.
"BEN TRANSFER ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜM OYUNCULAR HAKKINDA KONUŞMAM"
Okan Buruk ile tanıştığını ve kendisi hakkında olumlu bir izlenim edindiğini söyleyen Alman teknik adam, transfer açıklamalarına ise şu sözlerle karşı çıktı:
"Okan Buruk ile tanıştım ve bende oldukça sempatik bir izlenim bıraktı. Ancak bir teknik direktörün, başka takımların oyuncuları hakkında bu şekilde konuşmasını doğru bulmuyorum. Ben takip ettiğim veya transfer etmeyi düşündüğüm oyuncular hakkında konuşmam. Bence bu pek doğru bir hareket değil."
"İKİ OYUNCU İÇİN DE ENDİŞE ETMİYORUM"
Demirovic ve El Khannouss'un durumuyla ilgili rahat olduğunu belirten Hoeness, "Futbolda hiçbir şeyden korkmam. İki oyuncu için de endişe etmiyorum. Stuttgart'ta ne kadar mutlu olduklarını her gün görüyor ve hissediyorum." dedi.
"BEN TRANSFER ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜM OYUNCULAR HAKKINDA KONUŞMAM"
Okan Buruk ile tanıştığını ve kendisi hakkında olumlu bir izlenim edindiğini söyleyen Alman teknik adam, transfer açıklamalarına ise şu sözlerle karşı çıktı:
"Okan Buruk ile tanıştım ve bende oldukça sempatik bir izlenim bıraktı. Ancak bir teknik direktörün, başka takımların oyuncuları hakkında bu şekilde konuşmasını doğru bulmuyorum. Ben takip ettiğim veya transfer etmeyi düşündüğüm oyuncular hakkında konuşmam. Bence bu pek doğru bir hareket değil."
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