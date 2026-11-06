Dün
BİTTİ
Celtic
3
Beşiktaş
2
Dün
BİTTİ
Trabzonspor
0
Freiburg
1
Dün
BİTTİ
Anderlecht
2
RB Salzburg
0
Dün
BİTTİ
AC Milan
0
Ferencvaros
2
Dün
BİTTİ
Real Sociedad
1
Lyon
1
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Bournemouth
3
Dün
BİTTİ
C.Palace
1
Hoffenheim
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Union St.Gilloise
2
Dün
BİTTİ
Sunderland
0
Dinamo Zagreb
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
Benfica
3
Lech Poznan
1
Dün
BİTTİ
Leverkusen
0
Marsilya
1
Dün
BİTTİ
Atalanta
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
FC Midtjylland
1
Ajax
6
Dün
BİTTİ
AS Monaco
2
FC Nordsjaelland
0
Dün
BİTTİ
Getafe
0
Brighton
1

Konferans Ligi'nde 3. hafta tamamlandı! İşte sonuçlar

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftası oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. Lugano, 9 puan ve averajla liderlik koltuğuna otururken Trabzonspor, 6 puanla 12. sırada yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 01:18 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 01:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konferans Ligi'nde 3. hafta tamamlandı! İşte sonuçlar
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UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftası, TSİ 23.00'te başlayan 9 karşılaşmanın tamamlanmasıyla sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Lugano, sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek haftayı lider tamamladı.

LUGANO, AVERAJLA ZİRVEDE!

İsviçre temsilcisi Lugano, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle puanını 9'a yükseltti.

Lugano, averaj üstünlüğüyle UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü haftayı ilk sırada bitirdi.

TRABZONSPOR 12. SIRADA!

Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, üçüncü haftanın ardından 6 puanla 12. sırada yer aldı.

KONFERANS LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka): 2-0

Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan): 2-1

Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-1

Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0

Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere): 0-1

Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç): 1-1

Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk): 2-0

Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya): 1-1



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