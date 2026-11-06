Konferans Ligi'nde 3. hafta tamamlandı! İşte sonuçlar

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftası, TSİ 23.00'te başlayan 9 karşılaşmanın tamamlanmasıyla sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Lugano, sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek haftayı lider tamamladı.
LUGANO, AVERAJLA ZİRVEDE!
İsviçre temsilcisi Lugano, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle puanını 9'a yükseltti.
Lugano, averaj üstünlüğüyle UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü haftayı ilk sırada bitirdi.
TRABZONSPOR 12. SIRADA!
Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, üçüncü haftanın ardından 6 puanla 12. sırada yer aldı.
KONFERANS LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI!
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka): 2-0
Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan): 2-1
Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-1
Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0
Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere): 0-1
Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1
Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç): 1-1
Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk): 2-0
Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya): 1-1
LUGANO, AVERAJLA ZİRVEDE!
İsviçre temsilcisi Lugano, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle puanını 9'a yükseltti.
Lugano, averaj üstünlüğüyle UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü haftayı ilk sırada bitirdi.
TRABZONSPOR 12. SIRADA!
Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, üçüncü haftanın ardından 6 puanla 12. sırada yer aldı.
KONFERANS LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI!
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka): 2-0
Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan): 2-1
Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-1
Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0
Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere): 0-1
Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1
Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç): 1-1
Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk): 2-0
Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya): 1-1
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü