Archie Brown'ın gözü Thomas Tuchel'de!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynayan Archie Brown, performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki, Avrupa'daki performansının ardından İngiltere Milli Takımı'na ilk kez davet edilmenin hesaplarını yapıyor.
ARCHIE BROWN'DAN LIVERPOOL'A 1 GOL, 1 ASİST!
Fanatik'in haberine göre Archie Brown, Liverpool karşısında hücum ve savunmadaki performansıyla ön plana çıktı.
24 yaşındaki futbolcu, karşılaşmada önce Fenerbahçe'ye 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti, ardından Vedat Muriç'in galibiyet golünün asistini yaptı.
Haberde, Brown'ın savunmada Munoz ve Barcola karşısındaki performansına da dikkat çekildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ!
Archie Brown, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon ve Roma karşılaşmalarında da gol sevinci yaşamıştı.
Liverpool karşısında da fileleri havalandıran İngiliz futbolcu, elemeler dahil organizasyondaki üçüncü golüne ulaştı.
GÖZÜ THOMAS TUCHEL'DE!
Daha önce Şampiyonlar Ligi maçlarının İngiltere Milli Takımı hedefi açısından önemini vurgulayan Archie Brown, ilk milli davetini almayı amaçlıyor.
Habere göre başarılı sol bek, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den gelecek haberi bekliyor.
Brown, Newcastle United forması giyen Lewis Hall ve Manchester City'de oynayan Nico O'Reilly ile aynı mevkide milli takım kadrosuna seçilmek için rekabet etmeyi hedefliyor.
İngiliz futbolcunun milli takıma davet edilip edilmeyeceği ise Thomas Tuchel'in kadro tercihinin ardından netleşecek.
ARCHIE BROWN'DAN LIVERPOOL'A 1 GOL, 1 ASİST!
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Fanatik'in haberine göre Archie Brown, Liverpool karşısında hücum ve savunmadaki performansıyla ön plana çıktı.
24 yaşındaki futbolcu, karşılaşmada önce Fenerbahçe'ye 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti, ardından Vedat Muriç'in galibiyet golünün asistini yaptı.
Haberde, Brown'ın savunmada Munoz ve Barcola karşısındaki performansına da dikkat çekildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ!
Archie Brown, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon ve Roma karşılaşmalarında da gol sevinci yaşamıştı.
Liverpool karşısında da fileleri havalandıran İngiliz futbolcu, elemeler dahil organizasyondaki üçüncü golüne ulaştı.
GÖZÜ THOMAS TUCHEL'DE!
Daha önce Şampiyonlar Ligi maçlarının İngiltere Milli Takımı hedefi açısından önemini vurgulayan Archie Brown, ilk milli davetini almayı amaçlıyor.
Habere göre başarılı sol bek, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den gelecek haberi bekliyor.
Brown, Newcastle United forması giyen Lewis Hall ve Manchester City'de oynayan Nico O'Reilly ile aynı mevkide milli takım kadrosuna seçilmek için rekabet etmeyi hedefliyor.
İngiliz futbolcunun milli takıma davet edilip edilmeyeceği ise Thomas Tuchel'in kadro tercihinin ardından netleşecek.