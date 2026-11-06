Dün
BİTTİ
Celtic
3
Beşiktaş
2
Dün
BİTTİ
Trabzonspor
0
Freiburg
1
Dün
BİTTİ
Anderlecht
2
RB Salzburg
0
Dün
BİTTİ
AC Milan
0
Ferencvaros
2
Dün
BİTTİ
Real Sociedad
1
Lyon
1
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Bournemouth
3
Dün
BİTTİ
C.Palace
1
Hoffenheim
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Union St.Gilloise
2
Dün
BİTTİ
Sunderland
0
Dinamo Zagreb
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
Benfica
3
Lech Poznan
1
Dün
BİTTİ
Leverkusen
0
Marsilya
1
Dün
BİTTİ
Atalanta
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
FC Midtjylland
1
Ajax
6
Dün
BİTTİ
AS Monaco
2
FC Nordsjaelland
0
Dün
BİTTİ
Getafe
0
Brighton
1

Archie Brown'ın gözü Thomas Tuchel'de!

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Liverpool karşısında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti. 24 yaşındaki futbolcunun, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den ilk davetini almayı hedeflediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 09:05
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Archie Brown'ın gözü Thomas Tuchel'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynayan Archie Brown, performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki, Avrupa'daki performansının ardından İngiltere Milli Takımı'na ilk kez davet edilmenin hesaplarını yapıyor.

ARCHIE BROWN'DAN LIVERPOOL'A 1 GOL, 1 ASİST!

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


Fanatik'in haberine göre Archie Brown, Liverpool karşısında hücum ve savunmadaki performansıyla ön plana çıktı.

24 yaşındaki futbolcu, karşılaşmada önce Fenerbahçe'ye 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti, ardından Vedat Muriç'in galibiyet golünün asistini yaptı.

Haberde, Brown'ın savunmada Munoz ve Barcola karşısındaki performansına da dikkat çekildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ!

Archie Brown, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon ve Roma karşılaşmalarında da gol sevinci yaşamıştı.

Liverpool karşısında da fileleri havalandıran İngiliz futbolcu, elemeler dahil organizasyondaki üçüncü golüne ulaştı.

GÖZÜ THOMAS TUCHEL'DE!

Daha önce Şampiyonlar Ligi maçlarının İngiltere Milli Takımı hedefi açısından önemini vurgulayan Archie Brown, ilk milli davetini almayı amaçlıyor.

Habere göre başarılı sol bek, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den gelecek haberi bekliyor.

Brown, Newcastle United forması giyen Lewis Hall ve Manchester City'de oynayan Nico O'Reilly ile aynı mevkide milli takım kadrosuna seçilmek için rekabet etmeyi hedefliyor.

İngiliz futbolcunun milli takıma davet edilip edilmeyeceği ise Thomas Tuchel'in kadro tercihinin ardından netleşecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.