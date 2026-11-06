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Beşiktaş'ta Italiano'nun planı tutmadı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Celtic karşısında ilk 11'de üç değişikliğe gitmesine rağmen istediği sonucu alamadı. Maç öncesinde Olaitan ve Trossard için hazırladığı planı açıklayan İtalyan çalıştırıcı, 3-2'lik mağlubiyetin ardından yapılan hatalara dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 10:02
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano'nun planı tutmadı!
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro tercihleri ve oyun planı istediği sonucu vermedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan çalıştırıcı, Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'ine göre üç değişiklik yaparak takımını Celtic karşısında sahaya sürdü.

ITALIANO'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK!

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Vincenzo Italiano, Celtic karşılaşmasında Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi ve Dusan Vlahovic'i yedek kulübesine çekti.

48 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Ouattara, Ernest Poku ve Hyeon-gyu Oh'a ilk 11'de görev verdi.

"GERÇEK BEŞİKTAŞ'I GÖSTERMEMİZ LAZIM!"

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Italiano, Celtic deplasmanının kendileri için önemli bir sınav olduğunu vurguladı.

"Zor bir maç olacak, savaşmamız gereken bir maç olacak. Bizim için önemli bir test olacak. Gerçek Beşiktaş'ı göstermemiz lazım."

OLAITAN VE TROSSARD İÇİN ÖZEL PLAN!

İtalyan teknik adam, maç öncesinde oyuncularını hangi bölgelerde değerlendirmek istediğini de açıkladı.

"Olaitan'ı daha merkezde, orta sahada görmek istiyorum Salih ile birlikte. Trossard'ın da içeride kalitesine ihtiyacımız var. Umarım kanat oyuncularımız da bugün iyi iş çıkaracaklardır."

Ancak siyah-beyazlılar, öne geçtikleri Celtic karşılaşmasında üstünlüklerini koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

"BİR AN ÖNCE AYAĞA KALKMALIYIZ!"

Mağlubiyetin ardından takımının yaptığı hataları değerlendiren Vincenzo Italiano, şu ifadeleri kullandı:

"Eksiklerimiz üzerine çok çalışıyoruz. Yaptığımız hatalar bizi fazlasıyla üzüyor. Bir an önce ayağa kalkmalıyız."

AVRUPA'DA İLK MAĞLUBİYET!

Beşiktaş, Celtic karşısında aldığı sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı.

Siyah-beyazlılar, organizasyonda geride kalan dört haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanda kaldı.

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