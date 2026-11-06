NBA'de Golden State Warriors, sahasında ağırladığı Miami Heat'i 120-100 yenerek sezona üç mağlubiyetle başladıktan sonra üst üste altıncı galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Warriors'ta Stephen Curry 29 sayıyla takımının en skorer ismi olurken çaylak Yaxel Lendeborg, 17 sayı, sekiz ribaund ve altı asistle galibiyete katkı sağladı.
Draymond Green, 11 asistle bu sezonki en yüksek rakamına ulaştı. Kenardan gelen Georges Niang ise 13 sayı üretti.
Karşılaşmaya ilk sekiz şutunun yalnızca birinde isabet bularak başlayan Curry, ilk yarıyı da 10'da iki saha içi isabetiyle tamamladı. Üçüncü çeyrekte ritmini bulan yıldız oyuncu, mücadeleyi 19'da dokuz saha içi ve altı üçlük isabetiyle noktaladı.
Farkın açılmasıyla son bölümde dinlendirilen Curry, üst üste dördüncü maçında 30 sayı barajına ulaşmayı bir sayıyla kaçırdı.
Curry ayrıca ilk çeyreğin bitimine 7 dakika 3 saniye kala kaydettiği üçlükle Oscar Robertson'ı geride bırakarak NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde 17. sıraya yükseldi. Robertson, kariyerini 26 bin 710 sayıyla tamamlamıştı.
Miami'de Davion Mitchell 22 sayı ve sekiz asistle oynarken Giannis Antetokounmpo 20 sayı ve 14 ribaund, Bam Adebayo ise 18 sayı ve 10 ribaund kaydetti.
Üçüncü çeyrenin kritik bir bölümünde rakibine 26-9'luk üstünlük kuran Warriors, maçın kontrolünü ele aldı. Heat, bu bölümün ardından yeniden ortak olamadığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
KLAY'E SICAK KARŞILAMA
Eski takımına karşı yeniden Golden State parkesine çıkan Klay Thompson, maç öncesinde taraftarlardan sıcak bir alkış aldı.
Bir gece önce Los Angeles Clippers karşısında uzatmanın bitimine bir saniye kala attığı üçlükle Miami'ye 117-116'lık galibiyeti getiren Thompson, bu kez 10'da üç saha içi isabetiyle 11 sayı üretti.
Eski Warriors takım arkadaşlarına karşı oynayan Andrew Wiggins ise altı şutunun yalnızca birini sayıya çevirerek iki sayıda kaldı. Wiggins, istatistiklerine altı ribaund ve dört asist de ekledi.
Miami başantrenörü Erik Spoelstra, üç sayı çizgisini savunmanın öncelikleri arasında üst sıralarda bulunduğunu belirtmişti. Warriors ise karşılaşmayı üçlüklerde 41'de 16 isabetle, yüzde 39'luk başarı oranıyla tamamladı.
Golden State'in Onur Gecesi kapsamında hayatını kaybeden Jason Collins'i andığı karşılaşmayı, ikiz kardeşi ve eski Warriors yardımcı antrenörü Jarron Collins de salondan takip etti.
Beş maçlık Batı deplasman turunun üçüncü durağını geride bırakan Miami, pazar günü Sacramento Kings'e konuk olacak. Golden State ise cumartesi gecesi Orlando Magic'i ağırlayacak.
Gecenin diğer sonucu:
Phoenix Suns 117-104 Orlando Magic
Draymond Green, 11 asistle bu sezonki en yüksek rakamına ulaştı. Kenardan gelen Georges Niang ise 13 sayı üretti.
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Karşılaşmaya ilk sekiz şutunun yalnızca birinde isabet bularak başlayan Curry, ilk yarıyı da 10'da iki saha içi isabetiyle tamamladı. Üçüncü çeyrekte ritmini bulan yıldız oyuncu, mücadeleyi 19'da dokuz saha içi ve altı üçlük isabetiyle noktaladı.
Farkın açılmasıyla son bölümde dinlendirilen Curry, üst üste dördüncü maçında 30 sayı barajına ulaşmayı bir sayıyla kaçırdı.
Curry ayrıca ilk çeyreğin bitimine 7 dakika 3 saniye kala kaydettiği üçlükle Oscar Robertson'ı geride bırakarak NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde 17. sıraya yükseldi. Robertson, kariyerini 26 bin 710 sayıyla tamamlamıştı.
Miami'de Davion Mitchell 22 sayı ve sekiz asistle oynarken Giannis Antetokounmpo 20 sayı ve 14 ribaund, Bam Adebayo ise 18 sayı ve 10 ribaund kaydetti.
Üçüncü çeyrenin kritik bir bölümünde rakibine 26-9'luk üstünlük kuran Warriors, maçın kontrolünü ele aldı. Heat, bu bölümün ardından yeniden ortak olamadığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
KLAY'E SICAK KARŞILAMA
Eski takımına karşı yeniden Golden State parkesine çıkan Klay Thompson, maç öncesinde taraftarlardan sıcak bir alkış aldı.
Bir gece önce Los Angeles Clippers karşısında uzatmanın bitimine bir saniye kala attığı üçlükle Miami'ye 117-116'lık galibiyeti getiren Thompson, bu kez 10'da üç saha içi isabetiyle 11 sayı üretti.
Eski Warriors takım arkadaşlarına karşı oynayan Andrew Wiggins ise altı şutunun yalnızca birini sayıya çevirerek iki sayıda kaldı. Wiggins, istatistiklerine altı ribaund ve dört asist de ekledi.
Miami başantrenörü Erik Spoelstra, üç sayı çizgisini savunmanın öncelikleri arasında üst sıralarda bulunduğunu belirtmişti. Warriors ise karşılaşmayı üçlüklerde 41'de 16 isabetle, yüzde 39'luk başarı oranıyla tamamladı.
Golden State'in Onur Gecesi kapsamında hayatını kaybeden Jason Collins'i andığı karşılaşmayı, ikiz kardeşi ve eski Warriors yardımcı antrenörü Jarron Collins de salondan takip etti.
Beş maçlık Batı deplasman turunun üçüncü durağını geride bırakan Miami, pazar günü Sacramento Kings'e konuk olacak. Golden State ise cumartesi gecesi Orlando Magic'i ağırlayacak.
Gecenin diğer sonucu:
Phoenix Suns 117-104 Orlando Magic