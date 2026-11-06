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MotoGP'de sıradaki durak Katar!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Katar Grand Prix'siyle devam edecek. Lusail Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek yarış, 8 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 12:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
MotoGP'de sıradaki durak Katar!
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Katar Grand Prix'si, 8 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Katar'ın Lusail kentinde bulunan 5,4 kilometre uzunluğundaki Lusail Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek organizasyonda ana yarış 22 tur üzerinden yapılacak.

KATAR GRAND PRIX'Sİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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MotoGP Katar Grand Prix'sinde sıralama turları, 7 Kasım Cumartesi günü TSİ 14.40'ta başlayacak.

Aynı gün 11 tur üzerinden gerçekleştirilecek sprint yarışı ise TSİ 19.00'da düzenlenecek.

Sezonun 20. yarışı olan 22 turluk ana mücadele, 8 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU SEZONU KAPATTI!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kazanın ardından omzundan sakatlanmıştı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Toprak Razgatlıoğlu, Katar Grand Prix'sinde mücadele edemeyecek.

PİLOTLAR KLASMANINDA MARC MARQUEZ LİDER

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Katar Grand Prix'si öncesinde Marc Marquez, 399 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer alıyor.

İspanyol pilotu 355 puanla Jorge Martin ve 332 puanla Marco Bezzecchi takip ediyor.

Pilotlar klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 399 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 355 puan

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 332 puan

4. Pedro Acosta (İspanya): 295 puan

5. Ai Ogura (Japonya): 278 puan

KATAR GRAND PRIX'Sİ PROGRAMI

7 Kasım Cumartesi: Sıralama turları – 14.40

7 Kasım Cumartesi: Sprint yarışı (11 tur) – 19.00

8 Kasım Pazar: Ana yarış (22 tur) – 19.00

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