Minnesota Timberwolves'a takasının kendisini konfor alanından çıkardığını anlatan Ayo Dosunmu, Anthony Edwards ile oynamanın ve yeni takımına alışmanın hayatındaki etkisini paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şubat ayında gerçekleşen takasın kendisi için yalnızca basketbolla ilgili bir değişiklik olmadığını belirten Dosunmu, hayatı boyunca ailesinin yakınında yaşadıktan sonra farklı bir şehre gitmenin önemli bir adım olduğunu söyledi:
"Çocukluğumdan Illinois'e, oradan Bulls'a kadar bütün hayatımı Chicago'da, ailemin yanında kendi kozamda geçirmiştim. Bu yüzden Tanrı bana, 'Tamam, büyüme zamanı geldi. Seni ilk kez derin sulara bırakıyorum. Ya uyum sağlayacaksın ya da batacaksın' diyormuş gibi hissettim."
Dosunmu, yeni takım arkadaşı Anthony Edwards'ı ise şu sözlerle anlattı:
"Ve beni köpekbalıklarının arasına attı. Büyük beyaz köpekbalığının yanına, dostum. Ant'in."
Edwards'ın özel bir oyuncu olduğunu vurgulayan Dosunmu, yıldız ismin rakipleriyle sözlü atışmalarını da efsane oyunculara benzetti:
"Çok özel. Laf atma konusunda Kobe, MJ ve KG hakkında duyduğunuz hikâyelerdeki gibi. Aslında daha doğru benzetme Muhammed Ali hikâyeleri olur."
"Basket attıktan sonra geri koşarken, 'Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım! Ben fena adamım! Çok güzelim!' diyor."
Minnesota'ya ilk geldiğinde daha çok gözlem yapmayı ve geri planda kalmayı tercih ettiğini anlatan Dosunmu, playofflarla birlikte bu yaklaşımının değiştiğini belirtti:
"Playoff zamanı gelip enerji değişince antrenmanda Ant'e ben de karşılık vermeye başladım. Onun da seviyesini yükselttiğini görebiliyordum."
Timberwolves, 4 Şubat'ta Dosunmu ve Julian Phillips'i kadrosuna katmış; karşılığında Chicago'ya Rob Dillingham, Leonard Miller ve dört ikinci tur draft hakkı göndermişti.
Sezon ortasında takas edilmenin yarattığı belirsizliği bir ayrılığa benzeten Dosunmu, Minnesota'da gördüğü karşılamanın işini kolaylaştırdığını söyledi:
"Takas edilmek bir ayrılık gibi. Ama basketbolda yeni sevgilini seçemiyorsun! Nasıl gideceğini bilmiyorsun. Uyum sağlayabilirsin de sağlayamayabilirsin de. Neyse ki burada ilk günden itibaren herkes beni benimsedi."
Minnesota'ya yalnızca iki çantayla geldiğini anlatan Dosunmu, playofflar boyunca aynı kıyafetlerle idare ettiğini de paylaştı:
"Nişanlım mesaj atıp, 'Sana yeni kıyafetler getirmemi istemediğine emin misin?' diyordu. Ama o kadar odaklanmıştım ki basketboldan başka bir şey düşünmek bile istemiyordum."
Yaz döneminde Timberwolves ile beş yıllık, 112 milyon dolarlık sözleşme uzatması imzalayan Dosunmu, bu anlaşmanın kendisi için anlamının basketbolun ötesine geçtiğini belirtti:
"Çılgınca gelebilir ama bu yaz sözleşmemi uzatırken sevinçten ağladım. O kâğıdı imzaladığımda hayatın bana getirdiklerini düşünüp mutluluktan ağladım."
Dosunmu, bu sezon çıktığı dokuz maçta 16.3 sayı, 5.3 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları yakaladı. Beş karşılaşmaya ilk beşte başlayan oyuncunun takımı Minnesota, sezona 6-3'lük dereceyle girdi.
"Çocukluğumdan Illinois'e, oradan Bulls'a kadar bütün hayatımı Chicago'da, ailemin yanında kendi kozamda geçirmiştim. Bu yüzden Tanrı bana, 'Tamam, büyüme zamanı geldi. Seni ilk kez derin sulara bırakıyorum. Ya uyum sağlayacaksın ya da batacaksın' diyormuş gibi hissettim."
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Dosunmu, yeni takım arkadaşı Anthony Edwards'ı ise şu sözlerle anlattı:
"Ve beni köpekbalıklarının arasına attı. Büyük beyaz köpekbalığının yanına, dostum. Ant'in."
Edwards'ın özel bir oyuncu olduğunu vurgulayan Dosunmu, yıldız ismin rakipleriyle sözlü atışmalarını da efsane oyunculara benzetti:
"Çok özel. Laf atma konusunda Kobe, MJ ve KG hakkında duyduğunuz hikâyelerdeki gibi. Aslında daha doğru benzetme Muhammed Ali hikâyeleri olur."
"Basket attıktan sonra geri koşarken, 'Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım! Ben fena adamım! Çok güzelim!' diyor."
Minnesota'ya ilk geldiğinde daha çok gözlem yapmayı ve geri planda kalmayı tercih ettiğini anlatan Dosunmu, playofflarla birlikte bu yaklaşımının değiştiğini belirtti:
"Playoff zamanı gelip enerji değişince antrenmanda Ant'e ben de karşılık vermeye başladım. Onun da seviyesini yükselttiğini görebiliyordum."
Timberwolves, 4 Şubat'ta Dosunmu ve Julian Phillips'i kadrosuna katmış; karşılığında Chicago'ya Rob Dillingham, Leonard Miller ve dört ikinci tur draft hakkı göndermişti.
Sezon ortasında takas edilmenin yarattığı belirsizliği bir ayrılığa benzeten Dosunmu, Minnesota'da gördüğü karşılamanın işini kolaylaştırdığını söyledi:
"Takas edilmek bir ayrılık gibi. Ama basketbolda yeni sevgilini seçemiyorsun! Nasıl gideceğini bilmiyorsun. Uyum sağlayabilirsin de sağlayamayabilirsin de. Neyse ki burada ilk günden itibaren herkes beni benimsedi."
Minnesota'ya yalnızca iki çantayla geldiğini anlatan Dosunmu, playofflar boyunca aynı kıyafetlerle idare ettiğini de paylaştı:
"Nişanlım mesaj atıp, 'Sana yeni kıyafetler getirmemi istemediğine emin misin?' diyordu. Ama o kadar odaklanmıştım ki basketboldan başka bir şey düşünmek bile istemiyordum."
Yaz döneminde Timberwolves ile beş yıllık, 112 milyon dolarlık sözleşme uzatması imzalayan Dosunmu, bu anlaşmanın kendisi için anlamının basketbolun ötesine geçtiğini belirtti:
"Çılgınca gelebilir ama bu yaz sözleşmemi uzatırken sevinçten ağladım. O kâğıdı imzaladığımda hayatın bana getirdiklerini düşünüp mutluluktan ağladım."
Dosunmu, bu sezon çıktığı dokuz maçta 16.3 sayı, 5.3 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları yakaladı. Beş karşılaşmaya ilk beşte başlayan oyuncunun takımı Minnesota, sezona 6-3'lük dereceyle girdi.