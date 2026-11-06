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Perkins'ten Draymond Green'e: "Eleştiriden muaf değilsin"

Kendrick Perkins, kendisine hakaret eden Draymond Green'e yanıt vererek hem sahadaki performansını hem de medya platformunu kullanma biçimini eleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Perkins'ten Draymond Green'e: 'Eleştiriden muaf değilsin'
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Eski NBA oyuncusu ve ESPN yorumcusu Kendrick Perkins, Golden State Warriors'ın tecrübeli ismi Draymond Green ile yaşadığı sözlü tartışmaya ilişkin konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Perkins, Green'in sezonun ilk haftalarındaki etkisini sorgulamış ve tecrübeli oyuncunun basketbolundan çok saha içindeki tartışmalarıyla gündeme geldiğini savunmuştu.

Green ise kendi programında Perkins'e "koca aptal" diyerek şu yanıtı vermişti:

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"Benimle senin gibi koca aptallar arasındaki fark, benim düşünebilmem!"

Road Trippin' programına katılan Perkins, Green'in eleştirilere açık olması gerektiğini söyledi:

"Öncelikle Draymond, eleştiriden muaf değilsin. Geçmişte yaptıklarından bahsetmiyordum. Bu sezondan bahsediyordum."

Savunmanın merkezindeki oyuncuların rolünü değerlendirecek tecrübeye sahip olmadığını ima eden Green'e karşı kendi kariyerini hatırlatan Perkins, şunları söyledi:

"Savunmanın temel direği olmaktan, oyununun değişiminden ve şu anda bulunduğun noktadan bahsetmek istiyorsun. Ama hayatında ilk beş pivotu olarak oynayan tek kişi sen değilsin. Ben de o oyunculardan biriydim."

Kariyerinde Dwight Howard, Rasheed Wallace, Tim Duncan, Yao Ming ve Zach Randolph gibi uzunlara karşı oynadığını hatırlatan Perkins, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunun alçak post ve dirsek bölgesi üzerinden oynandığı bir dönemde ilk beş pivotuydum. Hiç yardım gelmeden savunma yaptığım bir dönemde oynadım. Dolayısıyla savunmanın temel direği olmayı bilen tek kişi sen değilsin."

Green'in savunma becerisini teslim eden Perkins, bu rolün sert faullerden ve tartışmalardan ibaret olmadığını vurguladı:

"Savunmanın temel direği olmak, sert faul yapmaktan ve oyundan atılmaktan daha fazlasını gerektiriyor. Gerçekten savunma yapmanız gerekiyor."

"O iyi bir savunmacı. Harika bir savunmacı. Bu sezon da harika savunma yaptı. Dokuz maçta."

Green'in medya platformundaki kişisel çıkışlarını da eleştiren Perkins, basketbol bilgisini izleyicilere aktarmaya odaklanması gerektiğini söyledi:

"Madem bu kadar bilgili ve yüksek zekâlısın, neden insanlara gerçekten basketbol öğrettiğin bir platform oluşturmuyorsun?"

Green'in terapi ve ruh sağlığı konularında farkındalık yaratmasını takdir ettiğini belirten Perkins, bunun davranışlarına da yansıması gerektiğini savundu:

"Bu konuda seni gerçekten alkışlıyorum. Ama öğrendiklerini uygulaman da gerekiyor. Liderlik edecek ve bu konunun savunucusu olacaksan gelişim gösterdiğini de ortaya koymalısın."

Kendi oyunculuk döneminde Oklahoma City Thunder genel menajeri Sam Presti tarafından öfke kontrolü desteği almaya yönlendirildiğini anlatan Perkins, şunları söyledi:

"Sam Presti beni öfke kontrolüne gönderdiği için yaz döneminde bir buçuk ayımı buna ayırmak zorunda kaldım. Bir terapistim vardı ve bunun sayesinde geliştim. Sen ne zaman gelişeceksin?"

Perkins, Kobe Bryant'ın geçmişte kendisinin post savunmasını övdüğünü de hatırlattı:

"Kobe Bryant'ın, 'Kendrick Perkins ligdeki en iyi post savunmacısı' dediği bir video var. Draymond'ı mı dinleyeceğim, Kobe'yi mi?"

Sert sözlerine rağmen Green'in hakkını teslim etmeye devam edeceğini söyleyen Perkins, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Aramızda bir düşmanlık yok dostum. Ama bu seni son eleştirişim olmayacak. Hakkını vermek gerektiğinde de bunu yapan ilk kişi ben olacağım."

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