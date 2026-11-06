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Lakers, Bronny James ve Cameron Carr'ı G League'e gönderdi

Los Angeles Lakers, Bronny James ve Cameron Carr'ı G League ekibi Coachella Valley Lakers'a gönderdiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 10:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lakers, Bronny James ve Cameron Carr'ı G League'e gönderdi
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NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığına göre Los Angeles Lakers, guardları Bronny James ve Cameron Carr'ı, sezonu cuma günü başlayacak G League'deki takımı Coachella Valley Lakers'a gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezon Lakers formasıyla beş karşılaşmada sınırlı süre alan Bronny, yüzde 66.7 saha içi isabetiyle 1.0 sayı ortalaması yakaladı.

Yaz döneminde Philadelphia 76ers'a katılan eski Lakers yıldızı LeBron James'in büyük oğlu Bronny, 2024 NBA Draftı'nın ikinci turunda Los Angeles tarafından seçilmişti. Genç oyuncu, NBA'deki ilk iki sezonunda hem Lakers hem de G League'de forma giymişti.

2026 NBA Draftı'nda 24. sıradan seçilen Cameron Carr ise bu sezon üç karşılaşmada çok kısa sürelerle görev yaptı. Çaylak oyuncu, yan karın kasındaki sakatlık nedeniyle Lakers'ın normal sezondaki ilk altı maçını kaçırmıştı.

Lakers, 2026-27 sezonu öncesindeki son kadro düzenlemelerinde 2024 Draftı'nın ilk tur seçimi Dalton Knecht'i de serbest bırakmıştı.

Daha sonra New York Knicks ile çift yönlü sözleşme imzalayan Knecht, çarşamba gecesi Chicago Bulls karşısında yeni takımıyla ilk NBA maçına çıktı. 16 dakika sahada kalan oyuncu, 10 sayı ve yedi ribaund üretti.



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