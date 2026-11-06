Galatasaray'da Sara'ya Premier Lig kancası!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Premier Lig kulüplerinin yakın takibinde. Tecrübeli oyuncunun transfere dair kararı belli oldu.



Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig kulüplerinin radarında.



Crystal Palace'ın yanı sıra Aston Villa, Newcastle United ve Everton'ın da 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.



Leeds United'ın ise yaz transfer döneminde Sara hakkında bilgi aldığı belirtildi.



YENİDEN OYNAMAYA SICAK



Daha önce iki sezon Norwich City forması giyen Sara'nın, yeniden İngiltere'de ve Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.



Brezilya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen deneyimli oyuncunun 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



Bu nedenle transferin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı yönetimle anlaşma sağlanması gerekiyor.



20 MİLYON EURO KABUL GÖRMEMİŞTİ



Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan Gabriel Sara için Eylül 2026'da 20 milyon Euro'luk tekliflerin Galatasaray tarafından reddedildiği belirtilmişti.



Sarı-kırmızılılarda yönetimin bonservis beklentisini 30 milyon Euro olarak belirlediği aktarılmıştı.



18 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ



Galatasaray, Gabriel Sara için 2024'te Norwich City'ye 18 milyon Euro bonservis ödemişti.



Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 14 maça çıkarken 2 gol ile 5 asistlik performans sergiledi.





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