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Galatasaray'da Sara'ya Premier Lig kancası!

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara ile Crystal Palace, Aston Villa, Newcastle United ve Everton'ın ilgilendiği öne sürülürken, 27 yaşındaki futbolcunun yeniden İngiltere'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 09:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Sara'ya Premier Lig kancası!
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Gabriel Sara
Gabriel Sara
Galatasaray

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Premier Lig kulüplerinin yakın takibinde. Tecrübeli oyuncunun transfere dair kararı belli oldu.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig kulüplerinin radarında.

Crystal Palace'ın yanı sıra Aston Villa, Newcastle United ve Everton'ın da 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Leeds United'ın ise yaz transfer döneminde Sara hakkında bilgi aldığı belirtildi.

YENİDEN OYNAMAYA SICAK

Daha önce iki sezon Norwich City forması giyen Sara'nın, yeniden İngiltere'de ve Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Brezilya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen deneyimli oyuncunun 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bu nedenle transferin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı yönetimle anlaşma sağlanması gerekiyor.

20 MİLYON EURO KABUL GÖRMEMİŞTİ

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan Gabriel Sara için Eylül 2026'da 20 milyon Euro'luk tekliflerin Galatasaray tarafından reddedildiği belirtilmişti.

Sarı-kırmızılılarda yönetimin bonservis beklentisini 30 milyon Euro olarak belirlediği aktarılmıştı.

18 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Galatasaray, Gabriel Sara için 2024'te Norwich City'ye 18 milyon Euro bonservis ödemişti.

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 14 maça çıkarken 2 gol ile 5 asistlik performans sergiledi.


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