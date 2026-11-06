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Nihat Kahveci: "Hemen yollarım"

Beşiktaş'ın Celtic'e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Emmanuel Agbadou'yu eleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 10:40
Haber: Sporx.com
Nihat Kahveci: 'Hemen yollarım'
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'ın Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup olduğu karşılaşmayı eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, siyah-beyazlıların savunma performansını eleştirirken özellikle Emmanuel Agbadou'nun yaptığı hataya dikkat çekti.

"AGBADOU'YU HEMEN YOLLARIM!"

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Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Celtic'in beraberlik golü öncesinde Emmanuel Agbadou'nun yaptığı hatayı değerlendiren Nihat Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"20 milyon euroluk Agbadou... 'Yanına iyi bir stoper koyarsak muhteşem! 6 numarada bile oynar, o kadar teknik.' Alın Agbadou'yu! Bu rakip hiçbir şey oynamıyordu, rakibi canlandırdı 20 milyon euroluk Agbadou!"

Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun ara transfer döneminde gönderilmesi gerektiğini savunan Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NBA maçlarında tribünlerde 'Defans... Defans...' diye bağırırlar maçın kritik anlarında. Beşiktaş da bağırıyor devre arası için 'Defans!' Agbadou'yu hemen yollarım."

"O ASİSTİ YAPMASA BU MAÇ DÖNMEYECEK!"

Agbadou'nun Kasımpaşa karşılaşmasındaki performansını da hatırlatan Nihat Kahveci, Celtic karşısındaki hatasının maçın gidişatını değiştirdiğini savundu.

"Kasımpaşa maçında gösterilmeyen kırmızı kart, bugün asist! O asisti yapmasa belki bu maç dönmeyecek."

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyununu değerlendiren Kahveci, "Bugün hiçbir sıkıntı yok, orta sahayı geçemiyor Celtic. Hayatımda gördüğüm en kötü Celtic'i izledim ilk yarı. Hiçbir şey yokken bu maçı nasıl bu hale getirdiniz?" dedi.

"OUATTARA BEŞİKTAŞ'TAKİ EN İYİ MAÇINI OYNADI!"

Savunmadaki sorunların yalnızca Agbadou ile sınırlı olmadığını belirten Kahveci, Kassoum Ouattara'nın performansını ise olumlu değerlendirdi.

"Sadece Agbadou değil, bütün defans kötüydü. Bu arada Ouattara ilk yarı çok iyi oynadı. Beşiktaş'taki en iyi maçını oynamış olabilir. Trossard hareketliydi. Penaltıyı Olaitan atıyor, penaltıyı da zor atıyoruz. Kaleciden dönüyor..."

"BEŞİKTAŞ 'ORKUN GEL' DİYE BAĞIRIYORDU!"

Sakatlığının ardından Celtic karşılaşmasıyla sahalara dönen Orkun Kökçü'nün performansına da değinen Nihat Kahveci, milli futbolcunun attığı beraberlik golünü övdü.

"Haydi 2-2 oldu, neden olmasın diyoruz. Orkun'a da helal olsun. Orkun'suz Beşiktaş zaten bağırıyordu; 'Orkun gel' diye. Mis gibi de gol attı: 2-2. Ya şu takımı dirilttik ya! O ilk yarıda izlediğim Celtic, Konferans Ligi'nde oynayamaz."

"POKU'NUN İKİNCİ BİR OLUMLU HAREKETİ YOK!"

Beşiktaş'ın Celtic karşısında ilk 11'de görev verdiği Ernest Poku'yu da değerlendiren Kahveci, genç futbolcunun hücumdaki katkısını yetersiz bulduğunu belirtti.

"Poku bir döndü penaltıyı aldı. Ama muhteşem döndü. Bana ikinci bir olumlu hareketini söylesene. İlhan niye daha önce girmez?"

Nihat Kahveci, Celtic mağlubiyetinin ardından Beşiktaş'ın özellikle savunma hattında değişikliğe gitmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

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