UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, yalnızca üç puan kazanmakla kalmadı, camiada yeni bir başlangıç için de önemli bir adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisi karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmayarak galibiyete ulaştı.
FENERBAHÇE'DE MORALLER YERİNE GELDİ!
İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları ve yönetimin gerçekleştirdiği toplantılar gündemi meşgul etmişti.
Bu sürecin ardından takımın başına getirilen Dirk Kuyt'ın Liverpool karşısındaki performansı, sarı-lacivertli camiada olumlu bir hava oluşturdu.
Özellikle iki kez geriye düşülen karşılaşmada ortaya konulan mücadele, galibiyetin önemini artırdı.
DIRK KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI KAZANDI!
Uzun yıllar Liverpool forması giyen ve İngiliz kulübünde önemli bir iz bırakan Dirk Kuyt, eski takımına karşı Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı.
Hollandalı teknik adam, karşılaşma öncesinde oyuncularını motive ederken tribünlerin de maç boyunca takıma destek vermesinde etkili oldu.
Fenerbahçe, Liverpool karşısında iki kez skor dezavantajı yaşamasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
ÜÇ PUANDAN DAHA FAZLASI!
Liverpool karşısında elde edilen galibiyet, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri açısından önemli bir sonuç oldu.
Teknik direktör değişikliğinin ardından alınan bu galibiyet, sarı-lacivertli camiada geleceğe yönelik beklentileri de artırdı.
Fenerbahçe, Liverpool zaferiyle hem üç puanı hanesine yazdırdı hem de yeni döneme moralli bir başlangıç yaptı.
FENERBAHÇE'DE MORALLER YERİNE GELDİ!
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İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları ve yönetimin gerçekleştirdiği toplantılar gündemi meşgul etmişti.
Bu sürecin ardından takımın başına getirilen Dirk Kuyt'ın Liverpool karşısındaki performansı, sarı-lacivertli camiada olumlu bir hava oluşturdu.
Özellikle iki kez geriye düşülen karşılaşmada ortaya konulan mücadele, galibiyetin önemini artırdı.
DIRK KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI KAZANDI!
Uzun yıllar Liverpool forması giyen ve İngiliz kulübünde önemli bir iz bırakan Dirk Kuyt, eski takımına karşı Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı.
Hollandalı teknik adam, karşılaşma öncesinde oyuncularını motive ederken tribünlerin de maç boyunca takıma destek vermesinde etkili oldu.
Fenerbahçe, Liverpool karşısında iki kez skor dezavantajı yaşamasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
ÜÇ PUANDAN DAHA FAZLASI!
Liverpool karşısında elde edilen galibiyet, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri açısından önemli bir sonuç oldu.
Teknik direktör değişikliğinin ardından alınan bu galibiyet, sarı-lacivertli camiada geleceğe yönelik beklentileri de artırdı.
Fenerbahçe, Liverpool zaferiyle hem üç puanı hanesine yazdırdı hem de yeni döneme moralli bir başlangıç yaptı.