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Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu, Samandıra'da futbolcularıyla bir araya gelerek takıma moral verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 08:41
Haber: Sabah
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı!
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Liverpool karşısında 3-2 kazanıp kötü günlerin üstüne çizik atan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun dokunuşu ve Dirk Kuyt'ın etkisi konuşuluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göreve gelmesinin ardından takımla ilk önemli sınavına çıkan 46 yaşındaki hoca, Liverpool karşılaşması öncesinde Samandıra'da futbolcularıyla bir araya geldi.

TAKIMA MORAL AŞILADI

Maç önü yaptığı konuşmayla oyuncularını mücadeleye hazırlayan başarılı teknik adam, takıma moral aşıladı.

Genç hocanın, "Türkiye sizden zafer bekliyor. Size yakışan da budur. Fenerbahçe taraftarı çok üzgün ve kırgın. Liverpool'u yenerek her şeyi tersine çevirebilirsiniz" dediği öğrenildi.

Değişikliğin getirdiği yeni motivasyon, karşılaşma öncesinde takımın havasına da yansıdı.

ATMOSFER SAHAYA TAŞINDI

Fenerbahçeli futbolcuların stada oldukça moralli gelmesi, Samandıra'daki atmosferin sahaya taşındığını gösterdi.

Kuyt'ın da kenardaki etkisi yönetimi ve Belözoğlu'nu sevindirirken ikili arasındaki iş birliği şimdiden umut verdi.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, dün takımla ilk antrenmanına çıktı.

46 yaşındaki çalıştırıcı için bugün imza töreni yapılacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'ndeki tören 16.00'da başlayacak.



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