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Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup olarak son 5 resmi maçında yalnızca bir galibiyette kaldı. Siyah-beyazlılar, Crystal Palace ve Kasımpaşa karşılaşmalarının ardından Celtic deplasmanında da öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 09:18
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup olarak son dönemdeki olumsuz sonuçlarına bir yenisini ekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, son 5 resmi karşılaşmasında yalnızca bir galibiyet elde ederken özellikle öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'TA SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET!

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Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir karşısında galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesinde ise 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kaldı.

Son olarak Celtic'e deplasmanda 3-2 yenilen Beşiktaş, son 5 maçını 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

CELTIC KARŞISINDA DA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Beşiktaş, Celtic deplasmanında 54. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 62. dakikada Osmand'ın golüyle beraberliği yakalarken 78. dakikada Duran'ın kaydettiği golle 2-1 üstünlüğü ele geçirdi.

Siyah-beyazlılarda 85. dakikada sahneye çıkan Orkun Kökçü, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Ancak Celtic, 87. dakikada Duran'ın golüyle yeniden öne geçti ve karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 4. haftayı 7 puanla tamamladı.

ORKUN KÖKÇÜ GOLLE DÖNDÜ AMA YETMEDİ

Beşiktaş'ta ayağındaki sakatlığı atlatan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşılaşmasının 76. dakikasında oyuna dahil oldu.

25 yaşındaki milli futbolcu, sahaya girdikten 9 dakika sonra attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Ancak Orkun'un golü, Beşiktaş'ın Celtic deplasmanından puanla ayrılması için yeterli olmadı.

SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Son 5 karşılaşmasında yalnızca Başakşehir'i mağlup edebilen Beşiktaş, milli ara öncesinde 8 Kasım'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, bu mücadelede galip gelerek son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

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