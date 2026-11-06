Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup olarak son dönemdeki olumsuz sonuçlarına bir yenisini ekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, son 5 resmi karşılaşmasında yalnızca bir galibiyet elde ederken özellikle öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ'TA SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET!
Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Başakşehir karşısında galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesinde ise 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kaldı.
Son olarak Celtic'e deplasmanda 3-2 yenilen Beşiktaş, son 5 maçını 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı.
CELTIC KARŞISINDA DA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Beşiktaş, Celtic deplasmanında 54. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 62. dakikada Osmand'ın golüyle beraberliği yakalarken 78. dakikada Duran'ın kaydettiği golle 2-1 üstünlüğü ele geçirdi.
Siyah-beyazlılarda 85. dakikada sahneye çıkan Orkun Kökçü, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Ancak Celtic, 87. dakikada Duran'ın golüyle yeniden öne geçti ve karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 4. haftayı 7 puanla tamamladı.
ORKUN KÖKÇÜ GOLLE DÖNDÜ AMA YETMEDİ
Beşiktaş'ta ayağındaki sakatlığı atlatan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşılaşmasının 76. dakikasında oyuna dahil oldu.
25 yaşındaki milli futbolcu, sahaya girdikten 9 dakika sonra attığı golle takımına beraberliği getirdi.
Ancak Orkun'un golü, Beşiktaş'ın Celtic deplasmanından puanla ayrılması için yeterli olmadı.
SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ
Son 5 karşılaşmasında yalnızca Başakşehir'i mağlup edebilen Beşiktaş, milli ara öncesinde 8 Kasım'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, bu mücadelede galip gelerek son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET!
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Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Başakşehir karşısında galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesinde ise 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kaldı.
Son olarak Celtic'e deplasmanda 3-2 yenilen Beşiktaş, son 5 maçını 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı.
CELTIC KARŞISINDA DA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Beşiktaş, Celtic deplasmanında 54. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 62. dakikada Osmand'ın golüyle beraberliği yakalarken 78. dakikada Duran'ın kaydettiği golle 2-1 üstünlüğü ele geçirdi.
Siyah-beyazlılarda 85. dakikada sahneye çıkan Orkun Kökçü, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Ancak Celtic, 87. dakikada Duran'ın golüyle yeniden öne geçti ve karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 4. haftayı 7 puanla tamamladı.
ORKUN KÖKÇÜ GOLLE DÖNDÜ AMA YETMEDİ
Beşiktaş'ta ayağındaki sakatlığı atlatan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşılaşmasının 76. dakikasında oyuna dahil oldu.
25 yaşındaki milli futbolcu, sahaya girdikten 9 dakika sonra attığı golle takımına beraberliği getirdi.
Ancak Orkun'un golü, Beşiktaş'ın Celtic deplasmanından puanla ayrılması için yeterli olmadı.
SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ
Son 5 karşılaşmasında yalnızca Başakşehir'i mağlup edebilen Beşiktaş, milli ara öncesinde 8 Kasım'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, bu mücadelede galip gelerek son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.