İsmail Yüksek kendini affettirdi!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada İsmail Yüksek, performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aston Villa maçında yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan milli futbolcu, Liverpool karşısında sergilediği oyunla bu kez takdir topladı.
İSMAİL YÜKSEK KENDİNİ AFFETTİRDİ!
Kadıköy'de oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, orta sahadaki mücadelesi ve kritik savunma müdahaleleriyle galibiyette önemli rol oynadı.
Aston Villa karşılaşmasının ardından eleştirilen başarılı futbolcu, Liverpool karşısındaki performansıyla taraftarların beğenisini kazandı.
UEFA TARAFINDAN MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
İsmail Yüksek'in Liverpool karşısındaki performansı UEFA tarafından da ödüllendirildi. UEFA Teknik Gözlemci Grubu, milli futbolcuyu karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçti.
İsmail Yüksek'in N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ile birlikte Liverpool'un hücum tehdidini sınırlandırmadaki rolüne dikkat çekildi.
Böylece milli futbolcu, Aston Villa maçının ardından yaşadığı eleştirileri Liverpool karşısında ortaya koyduğu performansla geride bıraktı.
İSMAİL YÜKSEK KENDİNİ AFFETTİRDİ!
Kadıköy'de oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, orta sahadaki mücadelesi ve kritik savunma müdahaleleriyle galibiyette önemli rol oynadı.
Aston Villa karşılaşmasının ardından eleştirilen başarılı futbolcu, Liverpool karşısındaki performansıyla taraftarların beğenisini kazandı.
UEFA TARAFINDAN MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
İsmail Yüksek'in Liverpool karşısındaki performansı UEFA tarafından da ödüllendirildi. UEFA Teknik Gözlemci Grubu, milli futbolcuyu karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçti.
İsmail Yüksek'in N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ile birlikte Liverpool'un hücum tehdidini sınırlandırmadaki rolüne dikkat çekildi.
Böylece milli futbolcu, Aston Villa maçının ardından yaşadığı eleştirileri Liverpool karşısında ortaya koyduğu performansla geride bıraktı.
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