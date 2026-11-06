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İsmail Yüksek kendini affettirdi!

Aston Villa karşılaşmasındaki performansı nedeniyle eleştirilen İsmail Yüksek, Liverpool maçında gösterdiği performansla öne çıktı. Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı mücadelede milli futbolcu, UEFA tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 09:55 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 10:06
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
İsmail Yüksek kendini affettirdi!
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada İsmail Yüksek, performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aston Villa maçında yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan milli futbolcu, Liverpool karşısında sergilediği oyunla bu kez takdir topladı.

İSMAİL YÜKSEK KENDİNİ AFFETTİRDİ!

Kadıköy'de oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, orta sahadaki mücadelesi ve kritik savunma müdahaleleriyle galibiyette önemli rol oynadı.

Aston Villa karşılaşmasının ardından eleştirilen başarılı futbolcu, Liverpool karşısındaki performansıyla taraftarların beğenisini kazandı.

UEFA TARAFINDAN MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

İsmail Yüksek'in Liverpool karşısındaki performansı UEFA tarafından da ödüllendirildi. UEFA Teknik Gözlemci Grubu, milli futbolcuyu karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçti.

İsmail Yüksek'in N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ile birlikte Liverpool'un hücum tehdidini sınırlandırmadaki rolüne dikkat çekildi.

Böylece milli futbolcu, Aston Villa maçının ardından yaşadığı eleştirileri Liverpool karşısında ortaya koyduğu performansla geride bıraktı.



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