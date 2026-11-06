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Batrakov için Rusya'dan dikkat çeken çağrı!

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov için Rus futbolunun önemli isimlerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Efsane isimler, 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarda kalması gerektiğini savundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 10:06
Haber: Akşam, Fotoğraf: X.com
Batrakov için Rusya'dan dikkat çeken çağrı!
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Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov, Rusya'da da gündem olmaya devam ediyor. Genç futbolcunun geleceği tartışılırken Lokomotiv Moskova CEO'su Boris Rotenberg'den de dikkat çeken açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "DURSUN ÖZBEK MUAZZAM BİR İŞ ÇIKARDI"

Batrakov'u kadroda tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Rotenberg, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transferde önemli bir iş başardığını söyledi.



Rotenberg, "Batrakov'u bırakmak istemedik. Ayrılmak isteyince transferde dengeler değişti. Tutmak için her şeyi yaptık. İmkanlar sunduk ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek muazzam bir iş çıkardı." ifadelerini kullandı.

RUS EFSANELERDEN BATRAKOV'A TAVSİYE

Rus futbolunun önemli isimleri de genç oyuncunun geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Eski kaleci Vladimir Pilguy, Batrakov'un şu aşamada başka bir takıma gitmesine gerek olmadığını belirterek, "Batrakov'un şu anda bir yere gitmesi gerektiğini düşünmüyorum. Kulübünde sağlam bir yer edinmeli." dedi.

Eski futbolcu Alexander Bubnov ise genç yıldızın Galatasaray'da kalmasını istediğini dile getirerek, "Batrakov'un en az bir sezon daha G.Saray'da oynaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Yuri Semin de kış transfer döneminde ayrılığın erken olacağını savundu. Semin, "Bence bu kış bir kulübe transferden bahsetmek için henüz çok erken. İyi bir takımı var ve ona iyi davranıyorlar. Performansına odaklanmalı." ifadelerini kullandı.



 
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