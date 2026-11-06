Timo Werner'den N'Golo Kante itirafı

MLS ekiplerinden San Jose Earthquakes'te forma giyen Timo Werner, Chelsea'den eski takım arkadaşı N'Golo Kante hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KANTE İLE OYNAMAK 12. OYUNCUYA SAHİP OLMAK GİBİYDİ"
The Late Run kanalına konuşan Werner, "N'golo Kante ile oynamak sahada 12. oyuncuya sahip olmak gibiydi. Messi nasıl maçın kaderini değiştiriyorsa, o da bunu oyunun farklı bir alanında yapıyordu. Tüm takıma savunmada fazladan bir oyuncusu varmış hissi veren birine sahip olmak inanılmaz bir olay." ifadelerini kullandı.
The Late Run kanalına konuşan Werner, "N'golo Kante ile oynamak sahada 12. oyuncuya sahip olmak gibiydi. Messi nasıl maçın kaderini değiştiriyorsa, o da bunu oyunun farklı bir alanında yapıyordu. Tüm takıma savunmada fazladan bir oyuncusu varmış hissi veren birine sahip olmak inanılmaz bir olay." ifadelerini kullandı.
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