NBA muhabiri Jake Fischer, Golden State Warriors'ın 2027 yazında büyük bir yıldızı kadrosuna katmak istediğini ve Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in durumunu izlediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SiriusXM NBA Radio'ya konuşan Fischer, Warriors'ın Jokic için bir fırsat doğup doğmayacağını değerlendiren takımlar arasında bulunduğunu belirtti:
"Warriors, etrafına bakıp ellerini ovuşturarak 'Jokic'in gelecek yaz ulaşılabilir olmayacağından emin miyiz?' diye düşünen takımlardan biri."
Fischer, Golden State'in Stephen Curry'nin etrafında önemli bir hamle yapabilecek maaş bütçesi esnekliğine ulaşmayı umduğunu da söyledi:
"'Maksimum kontrat verebilecek kadar boşluk yaratabiliriz. Elimizde de Steph Curry var' diye düşünen takımlardan biri onlar."
Kulübe yakın bir kişinin değerlendirmesini aktaran Fischer, Warriors'ın yıldız oyuncular için hâlâ cazip bir adres olduğuna inandığını vurguladı:
"Warriors, oyuncuların gelmek isteyeceği bir takım olduğuna hâlâ inanıyor. Gelecek yaz ister takas yoluyla ister serbest oyuncu piyasasından büyük bir ismi çekebileceklerini düşünüyorlar."
Golden State'in daha önce Giannis Antetokounmpo'yu istediğini ancak bu hedefe ulaşamadığını hatırlatan Fischer, Kevin Durant'in de geçmiş bir takas döneminde Warriors'a dönmek istemediğini belirtti.
Buna karşılık Jimmy Butler'ı kadrosuna katmayı başaran Warriors'ın, yıldız oyuncunun sakatlığından önce bu birliktelikten memnun olduğunu söyledi:
"Jimmy sonunda gelen isim oldu. Sakatlanmış olsa da öncesinde işler gayet iyi gidiyordu. Buna inanıyorlar."
Jokic'in kadroya katılması ise Golden State için çok daha büyük çaplı bir hamle anlamına gelecek. NBA kariyerinin tamamını Denver'da geçiren üç kez MVP ödüllü pivot, Nuggets'ın merkezindeki isim olmayı sürdürüyor.
Sırp yıldız, 2025-26 sezonunda çıktığı 65 maçta 27.7 sayı, 12.9 ribaund ve 10.7 asist ortalamaları yakalamıştı. Bu sezonki ilk yedi karşılaşmasında ise 23.4 sayı, 9.7 ribaund ve 9.3 asist üretti.
Denver ile sözleşmesi devam eden Jokic, son sezonu oyuncu opsiyonlu beş yıllık, 276 milyon dolarlık anlaşmasının dördüncü yılında bulunuyor.
Warriors ise sezona 6-3'lük dereceyle başladı. Curry, forma giydiği altı karşılaşmada 30.0 sayı ortalaması yakaladı.
"Warriors, etrafına bakıp ellerini ovuşturarak 'Jokic'in gelecek yaz ulaşılabilir olmayacağından emin miyiz?' diye düşünen takımlardan biri."
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Fischer, Golden State'in Stephen Curry'nin etrafında önemli bir hamle yapabilecek maaş bütçesi esnekliğine ulaşmayı umduğunu da söyledi:
"'Maksimum kontrat verebilecek kadar boşluk yaratabiliriz. Elimizde de Steph Curry var' diye düşünen takımlardan biri onlar."
Kulübe yakın bir kişinin değerlendirmesini aktaran Fischer, Warriors'ın yıldız oyuncular için hâlâ cazip bir adres olduğuna inandığını vurguladı:
"Warriors, oyuncuların gelmek isteyeceği bir takım olduğuna hâlâ inanıyor. Gelecek yaz ister takas yoluyla ister serbest oyuncu piyasasından büyük bir ismi çekebileceklerini düşünüyorlar."
Golden State'in daha önce Giannis Antetokounmpo'yu istediğini ancak bu hedefe ulaşamadığını hatırlatan Fischer, Kevin Durant'in de geçmiş bir takas döneminde Warriors'a dönmek istemediğini belirtti.
Buna karşılık Jimmy Butler'ı kadrosuna katmayı başaran Warriors'ın, yıldız oyuncunun sakatlığından önce bu birliktelikten memnun olduğunu söyledi:
"Jimmy sonunda gelen isim oldu. Sakatlanmış olsa da öncesinde işler gayet iyi gidiyordu. Buna inanıyorlar."
Jokic'in kadroya katılması ise Golden State için çok daha büyük çaplı bir hamle anlamına gelecek. NBA kariyerinin tamamını Denver'da geçiren üç kez MVP ödüllü pivot, Nuggets'ın merkezindeki isim olmayı sürdürüyor.
Sırp yıldız, 2025-26 sezonunda çıktığı 65 maçta 27.7 sayı, 12.9 ribaund ve 10.7 asist ortalamaları yakalamıştı. Bu sezonki ilk yedi karşılaşmasında ise 23.4 sayı, 9.7 ribaund ve 9.3 asist üretti.
Denver ile sözleşmesi devam eden Jokic, son sezonu oyuncu opsiyonlu beş yıllık, 276 milyon dolarlık anlaşmasının dördüncü yılında bulunuyor.
Warriors ise sezona 6-3'lük dereceyle başladı. Curry, forma giydiği altı karşılaşmada 30.0 sayı ortalaması yakaladı.