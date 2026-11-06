Bugün
20:00
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Bugün
20:00
Antalyaspor
Bursaspor
Bugün
20:00
Sarıyer
Iğdır FK
Bugün
22:30
Hamburger SV
Mönchengladbach
Bugün
23:00
Everton
Coventry City
Bugün
23:00
Sevilla
Alaves
Bugün
22:45
Venezia
Udinese
Bugün
22:45
Toulouse
Strasbourg
Bugün
22:00
Willem
PEC Zwolle

Warriors'ın 2027 hayali Nikola Jokic

Golden State Warriors'ın, Nikola Jokic'in gelecek yaz takas ya da serbest oyuncu piyasasında ulaşılabilir hâle gelme ihtimalini takip ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 13:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Warriors'ın 2027 hayali Nikola Jokic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
NBA muhabiri Jake Fischer, Golden State Warriors'ın 2027 yazında büyük bir yıldızı kadrosuna katmak istediğini ve Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in durumunu izlediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SiriusXM NBA Radio'ya konuşan Fischer, Warriors'ın Jokic için bir fırsat doğup doğmayacağını değerlendiren takımlar arasında bulunduğunu belirtti:

"Warriors, etrafına bakıp ellerini ovuşturarak 'Jokic'in gelecek yaz ulaşılabilir olmayacağından emin miyiz?' diye düşünen takımlardan biri."

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


Fischer, Golden State'in Stephen Curry'nin etrafında önemli bir hamle yapabilecek maaş bütçesi esnekliğine ulaşmayı umduğunu da söyledi:

"'Maksimum kontrat verebilecek kadar boşluk yaratabiliriz. Elimizde de Steph Curry var' diye düşünen takımlardan biri onlar."

Kulübe yakın bir kişinin değerlendirmesini aktaran Fischer, Warriors'ın yıldız oyuncular için hâlâ cazip bir adres olduğuna inandığını vurguladı:

"Warriors, oyuncuların gelmek isteyeceği bir takım olduğuna hâlâ inanıyor. Gelecek yaz ister takas yoluyla ister serbest oyuncu piyasasından büyük bir ismi çekebileceklerini düşünüyorlar."

Golden State'in daha önce Giannis Antetokounmpo'yu istediğini ancak bu hedefe ulaşamadığını hatırlatan Fischer, Kevin Durant'in de geçmiş bir takas döneminde Warriors'a dönmek istemediğini belirtti.

Buna karşılık Jimmy Butler'ı kadrosuna katmayı başaran Warriors'ın, yıldız oyuncunun sakatlığından önce bu birliktelikten memnun olduğunu söyledi:

"Jimmy sonunda gelen isim oldu. Sakatlanmış olsa da öncesinde işler gayet iyi gidiyordu. Buna inanıyorlar."

Jokic'in kadroya katılması ise Golden State için çok daha büyük çaplı bir hamle anlamına gelecek. NBA kariyerinin tamamını Denver'da geçiren üç kez MVP ödüllü pivot, Nuggets'ın merkezindeki isim olmayı sürdürüyor.

Sırp yıldız, 2025-26 sezonunda çıktığı 65 maçta 27.7 sayı, 12.9 ribaund ve 10.7 asist ortalamaları yakalamıştı. Bu sezonki ilk yedi karşılaşmasında ise 23.4 sayı, 9.7 ribaund ve 9.3 asist üretti.

Denver ile sözleşmesi devam eden Jokic, son sezonu oyuncu opsiyonlu beş yıllık, 276 milyon dolarlık anlaşmasının dördüncü yılında bulunuyor.

Warriors ise sezona 6-3'lük dereceyle başladı. Curry, forma giydiği altı karşılaşmada 30.0 sayı ortalaması yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.