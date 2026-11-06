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Torreira için Fiorentina yeniden devrede!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın İtalya'ya dönmek istediği ve özellikle Fiorentina'ya sıcak baktığı öne sürüldü. İtalyan basını, transferin ocak ayında yeniden gündeme gelebileceğini yazdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 13:34 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Torreira için Fiorentina yeniden devrede!
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Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Fiorentina, orta saha takviyesi için Uruguaylı futbolcuyu yeniden gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmek isteyen Fiorentina'nın özellikle savunma ve orta saha bölgelerine takviye yapmayı planladığı aktarıldı. Orta sahada hem hücum hem de savunma görevlerini üstlenebilecek bir oyuncu arayan İtalyan ekibinin, Torreira transferini en uygulanabilir seçenek olarak değerlendirdiği ifade edildi.

FIORENTINA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Haberde, İspanyol pasaportuna da sahip olan Torreira'nın uzun süredir Floransa'ya dönmek istediği belirtildi. Fiorentina'nın yaz transfer döneminde de Uruguaylı oyuncu için girişimde bulunduğu ancak Galatasaray'ın transfere olumlu yaklaşmadığı kaydedildi.

Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. İtalyan ekibinin, bu durumu ocak ayındaki transfer girişiminde değerlendirebileceği aktarıldı.

FIORENTINA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin, teknik direktör Paolo Vanoli'nin istediği takviyeleri gerçekleştirmek için şimdiden çalışmalara başladığı belirtildi.

Ederson ve Lewis Ferguson gibi isimlerin de gündemde olduğu Fiorentina'da Torreira'nın, transferi gerçekleştirilmesi en mümkün seçenek olarak öne çıktığı ifade edildi. Görüşmelerin ocak ayında hareketlenmesi bekleniyor.





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