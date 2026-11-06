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İşte Sergen Yalçın'ın çağırmadığı 10 futbolcu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Ay-yıldızlı ekibin son kadrosunda bulunan 10 futbolcu, yeni açıklanan listeye dahil edilmedi. Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışında kalması dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 14:36
Haber: Sporx.com
İşte Sergen Yalçın'ın çağırmadığı 10 futbolcu!
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A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde tercihlerini yaptı. Tecrübeli teknik adamın açıkladığı aday kadroda önemli değişiklikler yaşanırken, bir önceki milli takım kadrosunda bulunan 10 futbolcuya bu kez davet gönderilmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KEREM AKTÜRKOĞLU VE İRFAN CAN KAHVECİ YOK!

Sergen Yalçın'ın kadro tercihlerinde en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin liste dışında kalması oldu.

Kaleci Altay Bayındır da yeni aday kadroya çağrılmayan isimler arasında yer aldı.

İŞTE KADROYA ALINMAYAN 10 FUTBOLCU

Son milli takım kadrosunda yer almasına rağmen yeni kadroya davet edilmeyen futbolcular şöyle:

- Altay Bayındır
- Okan Kocuk
- Adil Demirbağ (Sakat)
- Samet Akaydin
- Bartuğ Elmaz
- Demir Ege Tıknaz
- Melih Kabasakal
- İrfan Can Kahveci
- Kerem Aktürkoğlu
- Mert Müldür

MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ BELÇİKA VE FRANSA

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak.

Ay-yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.



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