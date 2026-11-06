İngiltere'nin kadrosu açıklandı! Palmer listede yok

İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ve İspanya ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ı kadroya davet etmedi. Fulham'ın orta saha oyuncusu Josh King ile Borussia Dortmund forması giyen Jobe Bellingham ise ilk kez milli takım daveti aldı.
Son iki yılda milli formayı sadece 3 kez giyen Palmer, en son mart ayında Japonya ile yapılan hazırlık karşılaşmasında oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, Tuchel'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer almamıştı.
Alman teknik adam Tuchel, eylül ayında Palmer'ın kadroda olmamasıyla ilgili, "Çok fazla fırsatı kaçırıyor. Bunun için onu suçlamıyorum, bu sadece bir gerçek. Çok fazla kampı sakatlık nedeniyle kaçırıyor ve ben yalnızca gözümle tanık olduğum, takımımın içinde gördüğüm şeylere güvenmek istiyorum. Bunun için de kampta olmanız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.
12 Kasım Perşembe günü Wembley Stadı'nda Hırvatistan'ı ağırlayacak İngiltere, 15 Kasım Pazar günü ise Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda İspanya'ya konuk olacak.
İngiltere'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United)
Savunma: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa, Ben White (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter)
Orta saha: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal)
Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea)
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, kadroya ilk kez çağırdığı Josh King'in heyecan verici ve çok yönlü bir oyuncu olduğunu söyledi.
Alman teknik adam, İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosunun açıklanmasının ardından Wembley Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Chelsea forması giyen Cole Palmer'in davet edilmemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Tuchel, "Yeterince 10 numaramız var ve bir önceki kampta bulunan oyunculardan şaşmıyoruz. Çünkü birlikte geçirdiğimiz o 2,5 haftadan memnun kaldık. Herkes İngiltere için oynamayı çok istiyor ve Cole da istisna değil. Şu anda kampta olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sefer de söyledim, kendini gösterme fırsatlarının çok fazlasını kaçırıyor. Uzun bir kamptı ve kampta bulunan oyuncular olağanüstü bir şey inşa ettiler. Bu yüzden övgü ve güven onlara." ifadelerini kullandı.
Fulham'da forma giyen ve ilk kez milli takım kadrosuna çağırılan 19 yaşındaki Josh King'ten övgüyle söz eden Tuchel, "Gerçekten harika bir karakter. Bize biraz esneklik kazandırıyor. Heyecan verici bir oyuncu, çok yönlü bir oyuncu. Hazırlık döneminde antrenmanlarda bek olarak bize yardım etti ama bunu bir daha yapmayacağız. Mesele tavır ve kişilik." diye konuştu.
Kadroya ilk kez davet ettiği bir diğer oyuncu Jobe Bellingham'a da değinen Tuchel, 21 yaşındaki futbolcunun Borussia Dortmund'da ritmini bulduğunu ve sezona çok iyi bir başlangıç yaptığını kaydetti.
Deneyimli teknik adam, hücum hattının sağ tarafında kimin forma giyeceğiyle ilgili soru üzerine, "Bizim için önce Morgan Rogers, ardından o tarafta Rio Ngumoha olacak. Josh King belki orada oynayabilir, bunu deneyeceğiz. Orada hatları yararak atak yapabilecek, koşu yapan oyunculara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Tuchel, Ballon d'Or ödülünü kazanan ve İngiltere'de tüm zamanların en çok forma giyen erkek oyuncusu rekorunu kırmaya hazırlanan kaptan Harry Kane ile ilgili soruyu ise "Bu iki olayın art arda gelmesi ve buna tanıklık edebilmemiz gerçekten inanılmaz bir başarı. Bu, olağanüstü bir oyuncuyu kutlamak için hak edilmiş bir çerçeve." şeklinde yanıtladı.
Son iki yılda milli formayı sadece 3 kez giyen Palmer, en son mart ayında Japonya ile yapılan hazırlık karşılaşmasında oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, Tuchel'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer almamıştı.
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Alman teknik adam Tuchel, eylül ayında Palmer'ın kadroda olmamasıyla ilgili, "Çok fazla fırsatı kaçırıyor. Bunun için onu suçlamıyorum, bu sadece bir gerçek. Çok fazla kampı sakatlık nedeniyle kaçırıyor ve ben yalnızca gözümle tanık olduğum, takımımın içinde gördüğüm şeylere güvenmek istiyorum. Bunun için de kampta olmanız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.
12 Kasım Perşembe günü Wembley Stadı'nda Hırvatistan'ı ağırlayacak İngiltere, 15 Kasım Pazar günü ise Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda İspanya'ya konuk olacak.
İngiltere'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United)
Savunma: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa, Ben White (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter)
Orta saha: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal)
Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea)
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, kadroya ilk kez çağırdığı Josh King'in heyecan verici ve çok yönlü bir oyuncu olduğunu söyledi.
Alman teknik adam, İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosunun açıklanmasının ardından Wembley Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Chelsea forması giyen Cole Palmer'in davet edilmemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Tuchel, "Yeterince 10 numaramız var ve bir önceki kampta bulunan oyunculardan şaşmıyoruz. Çünkü birlikte geçirdiğimiz o 2,5 haftadan memnun kaldık. Herkes İngiltere için oynamayı çok istiyor ve Cole da istisna değil. Şu anda kampta olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sefer de söyledim, kendini gösterme fırsatlarının çok fazlasını kaçırıyor. Uzun bir kamptı ve kampta bulunan oyuncular olağanüstü bir şey inşa ettiler. Bu yüzden övgü ve güven onlara." ifadelerini kullandı.
Fulham'da forma giyen ve ilk kez milli takım kadrosuna çağırılan 19 yaşındaki Josh King'ten övgüyle söz eden Tuchel, "Gerçekten harika bir karakter. Bize biraz esneklik kazandırıyor. Heyecan verici bir oyuncu, çok yönlü bir oyuncu. Hazırlık döneminde antrenmanlarda bek olarak bize yardım etti ama bunu bir daha yapmayacağız. Mesele tavır ve kişilik." diye konuştu.
Kadroya ilk kez davet ettiği bir diğer oyuncu Jobe Bellingham'a da değinen Tuchel, 21 yaşındaki futbolcunun Borussia Dortmund'da ritmini bulduğunu ve sezona çok iyi bir başlangıç yaptığını kaydetti.
Deneyimli teknik adam, hücum hattının sağ tarafında kimin forma giyeceğiyle ilgili soru üzerine, "Bizim için önce Morgan Rogers, ardından o tarafta Rio Ngumoha olacak. Josh King belki orada oynayabilir, bunu deneyeceğiz. Orada hatları yararak atak yapabilecek, koşu yapan oyunculara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Tuchel, Ballon d'Or ödülünü kazanan ve İngiltere'de tüm zamanların en çok forma giyen erkek oyuncusu rekorunu kırmaya hazırlanan kaptan Harry Kane ile ilgili soruyu ise "Bu iki olayın art arda gelmesi ve buna tanıklık edebilmemiz gerçekten inanılmaz bir başarı. Bu, olağanüstü bir oyuncuyu kutlamak için hak edilmiş bir çerçeve." şeklinde yanıtladı.