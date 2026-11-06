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Arnavutluk'un aday kadrosunda Türkiye'den 6 futbolcu

Arnavutluk'un UEFA Uluslar C Ligi'nde 12 Kasım'da Finlandiya, 15 Kasım'da Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Rolando Maran, 27 kişilik kadroya Türkiye'de forma giyen altı futbolcuyu çağırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arnavutluk'un aday kadrosunda Türkiye'den 6 futbolcu
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Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde 12 Kasım'da Finlandiya ve 15 Kasım'da Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aday kadroda Trabzonspor'dan Ernest Muçi, Bodrum FK'den Arlind Ajeti, Sivasspor'dan Rey Manaj, Çorum FK'den Ylber Ramadani, Çaykur Rizespor'dan Qazim Laçi ve Kayserispor'dan Taulant Seferi de yer aldı.

Teknik direktör Rolando Maran, başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, oynayacakları iki mücadele için üzerlerinde olumlu bir baskı olduğunu ve bu baskının ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik eden türden olduğunu söyledi.

Maran'ın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Etrit Berisha, Alen Sherri, Mario Dajsinani

Savunma: Arlind Ajeti, Berat Gjimshiti, Ardian Ismajli, Klisman Cake, Samuele Sina, Elseid Hysaj, Ysni Ismaili, Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji

Orta saha: Ernest Muçi, Ylber Ramadani, Qazim Laçi, Taulant Seferi, Kristjan Asllani, Juljan Shehu, Luis Hasa, Feta Fetai, Klevi Qefalija, Arber Hoxha

Forvet: Rey Manaj, Myrto Uzuni, Mirlind Daku, Cristian Shpendi



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