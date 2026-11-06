Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Ameliyat edilecek

Galatasaray, Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinde esneme meydana gelen Nijeryalı futbolcunun ameliyat edileceğini duyurdu.
Yapılan MR tetkiklerinde dizinde serbest fragman tespit edilen Osimhen için yarın artroskopik diz cerrahisi planlandığı belirtildi.
AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇINDA YOK
Galatasaray'ın açıklamasına göre Victor Osimhen, yarın oynanacak Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Yıldız futbolcunun ameliyatı, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilecek.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır.
Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır."
3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR
A Spor'un haberine göre Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'ın, Nijeryalı yıldızı 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmek istediği öğrenildi.
STUTTGART MAÇINDA ZEMİNDEN ŞİKAYET ETMİŞTİ
Öte yandan Osimhen, Stuttgart karşılaşmasında saha zeminiyle ilgili yaşadığı rahatsızlığı da teknik heyete iletmişti.
Karşılaşma sırasında zeminden duyduğu memnuniyetsizliği Galatasaray yedek kulübesine bildiren Nijeryalı futbolcunun şikayeti, RAMS Park'ın zemin koşullarını yeniden gündeme getirmişti.
Yapılan MR tetkiklerinde dizinde serbest fragman tespit edilen Osimhen için yarın artroskopik diz cerrahisi planlandığı belirtildi.
AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇINDA YOK
Galatasaray'ın açıklamasına göre Victor Osimhen, yarın oynanacak Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Yıldız futbolcunun ameliyatı, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilecek.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır.
Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır."
3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR
A Spor'un haberine göre Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'ın, Nijeryalı yıldızı 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmek istediği öğrenildi.
STUTTGART MAÇINDA ZEMİNDEN ŞİKAYET ETMİŞTİ
Öte yandan Osimhen, Stuttgart karşılaşmasında saha zeminiyle ilgili yaşadığı rahatsızlığı da teknik heyete iletmişti.
Karşılaşma sırasında zeminden duyduğu memnuniyetsizliği Galatasaray yedek kulübesine bildiren Nijeryalı futbolcunun şikayeti, RAMS Park'ın zemin koşullarını yeniden gündeme getirmişti.