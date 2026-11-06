Emre Belözoğlu'ndan Liverpool açıklaması: 'Saygısızlık yapmaktan korkarım'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, imza töreninde sarı lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "CAMİAMIZIN, OYUNCULARIMIZIN BUNA İHTİYACI VARDI"
Liverpool galibiyeti öncesi Samandıra'da futbolcularla görüştüğünü söyleyen Belözoğlu, "Mükemmel bir galibiyet oldu. Camiamızın, oyuncularımızın buna ihtiyacı vardı. Ben sadece tanışmaya gittim, 15-20 dakika camiamız ve kulübümüz ile ilgili fikirlerimi paylaştım." dedi.
"KUYT HOCA VE EKİBİ, OYUNCULARIMIZI HAZIRLADILAR"
Belözoğlu ayrıca, "Kuyt hoca ve ekibi, oyuncularımızı hazırladılar. Onlara saygısızlık yapmaktan korkarım. Onların çalışmalarıyla kazandığı maçta bir payım olduğumu söylemek doğru olmaz. Ben o gün tribündeydim, bir taraftar gibi payım vardır, ötesi yoktur. Önemli olan Fenerbahçe'nin reaksiyon göstermesiydi." ifadelerini kullandı.
Liverpool galibiyeti öncesi Samandıra'da futbolcularla görüştüğünü söyleyen Belözoğlu, "Mükemmel bir galibiyet oldu. Camiamızın, oyuncularımızın buna ihtiyacı vardı. Ben sadece tanışmaya gittim, 15-20 dakika camiamız ve kulübümüz ile ilgili fikirlerimi paylaştım." dedi.
"KUYT HOCA VE EKİBİ, OYUNCULARIMIZI HAZIRLADILAR"
Belözoğlu ayrıca, "Kuyt hoca ve ekibi, oyuncularımızı hazırladılar. Onlara saygısızlık yapmaktan korkarım. Onların çalışmalarıyla kazandığı maçta bir payım olduğumu söylemek doğru olmaz. Ben o gün tribündeydim, bir taraftar gibi payım vardır, ötesi yoktur. Önemli olan Fenerbahçe'nin reaksiyon göstermesiydi." ifadelerini kullandı.
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