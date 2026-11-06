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Emre Belözoğlu'ndan flaş Okan Buruk yanıtı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Okan Buruk ile olan yakın arkadaşlığına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 16:38
Fotoğraf: Imago
Emre Belözoğlu'ndan flaş Okan Buruk yanıtı!
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Okan Buruk ile olan pozitif ilişkisinin Fenerbahçe taraftarlarını rahatsız ettiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübe olan bağlılığını vurguladı.

"FENERBAHÇE'Yİ HİÇ KİMSEYE DEĞİŞMEM"

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Geçmişten gelen arkadaşlık ve dostluklara saygı duyulması gerektiğini belirten Emre Belözoğlu, ilişkilerinde her zaman mesafeyi koruduğunu söyledi.

Belözoğlu, "Geçmişten gelen arkadaşlıklar, dostluklar saygı duymamız gereken bir durum. Ben ilişkilerimde mesafeyi korumuşumdur. Eşiniz dahi olsa mesafe olmalıdır, ben mesafeyi korumuşumdur.

Fenerbahçe mevzu olduğunda ben buraya transfer olurken bu işin mahremiyetini düşündüğümden eşimle bile paylaşmadım. Fenerbahçe'yi hiç kimseye, hiçbir şeye değişmem. Fenerbahçe çok değerli ve çok önemli. Bu koltuğun bilincindeyiz. Çocukların mutlu olması için her şeyi Fenerbahçelilik'e yakışır şekilde yapacağız. Hiçbir zaman insanları kırarak, dökerek, Fenerbahçeliliğe yakışmayacak şekilde yapmam." dedi.

"RAKİBİM, ÖZ KARDEŞİM DE OLSA RAKİBİMDİR"

Şampiyonluk hedefiyle göreve geldiğini vurgulayan Belözoğlu, Okan Buruk ile olan arkadaşlığının saha içindeki rekabete engel olmayacağının altını çizdi.

Tecrübeli teknik adam, "Arkadaşlıklardan, dostluklardan daha önemli şeyler var. Şampiyonluk için geldik. Rakibim, öz kardeşim de olsa rakibimdir. Fenerbahçe her şeyden öte, oyuncu grubumu motive etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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